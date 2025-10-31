Dit is de oudste EV van Marktplaats

Maar allesbehalve de goedkoopste…

We moeten allemaal over op de elektrische auto, of we nu willen of niet. Er zit niets anders op. Het moet van Europa. Maar ja, al die moderne hokken, het ziet er niet uit, het is het einde van die ronkende oldtimers… of toch niet?

Nou kun je op zoek naar een originele Detroit Electric, maar dat is toch niet super praktisch in deze tijd, dus worden er ook oldtimers omgebouwd naar EV’s. Zo hadden we al eens een elektrische eend waar ook diesel in kon, maar de EV van vandaag is echt volledig elektrisch.

De oudste EV van Marktplaats

Was vorig jaar de oudste elektrische auto van Marktplaats nog een zaaddodende Peugeot 106 Electric, nu is het allemaal een stuk exotischer. De oudste volledig elektrische auto op Marktplaats is op dit moment namelijk een Fiat 1200 cabriolet uit 1962. De verkoper heeft het over “supperleggera” waar hij natuurlijk superleggera mee bedoelt.

Dat was op zich geen officieel Fiat-model, maar wijst waarschijnlijk op de zeldzamere Fiat 1200 Turismo Veloce. Die auto had een een lichter chassis dan standaard en ziet eruit als een luxe sportwagen. Dat betekent chique bruin leder, een houten stuur en chroom in dit geval. Let op de details, er zijn bijpassende rijhandschoenen bij.

Verdwenen viercilinder

Onder de kap van een Fiat 1200 cabriolet uit 1962 hoort een 1.221 cc viercilinder-in-lijn motor met een duizelingwekkende 59 pk. Achterwielaandrijving en een enkelvoudige Weber-carburateur voor de benzinetoevoer. De topsnelheid stopt ergens bij 145 kilometer per uur en dat is hard zat in een auto als deze.

Nou vermoeden wij zoals gezegd dat het hier om een Fiat 1200 Turismo Veloce gaat. Die had dezelfde 1.221 cc motor, maar dan 6 pk meer en een topsnelheid van zo’n 155 kilometer per uur. Een dubbele Weber carburateur en een aangepaste kleptiming maakten het feest compleet.

Maar vergeet dat allemaal maar: onder de kap van deze Fiat 1200 cabriolet ligt geen viercilinder meer. Nee niets van dat alles. Deze Fiat 1200 cabriolet is volledig elektrisch gemaakt.

Heiligschennis?

Wat moeten we eigenlijk met ombouwprojecten als deze? We schatten in dat een Fiat 1200 Turismo Veloce cabriolet uit 1962 in goede staat al zo’n 50 tot 55 duizend euro waard is. Als je dan die motor eruit haalt en vervangt voor een batterijpakket, wat doet dat dan met de waarde? Om nog maar te zwijgen van de historische waarde.

De advertentie meldt niet wat voor batterijpakket er in de auto zit, maar ze beloven een actieradius van ongeveer 200 kilometer. De RDW heeft het over een vermogen van 40 pk en een APK lijkt vooralsnog te ontbreken.

Wordt je er toch enthousiast van, trek dan maar de portemonnee, want de verkoper wil voor de oudste EV van Marktplaats graag 89.950 euro vangen. Bijna 90k voor een verminkte Fiat 1200 Turismo Veloce. Nou ja, voor ieder wat wils?