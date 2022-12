Jaguar brengt meer rijbereik met de nieuwe F-Pace PHEV

De nieuwe Jaguar F-Pace PHEV krijgt meer elektrisch rijbereik, maar er blijft ook een lekkere SVR V8 beschikbaar.

Bereik, bereik, bereik. Daar draait het om bij elektrisch rijden, zelfs bij een PHEV. Daarom brengt het Engelse merk 20 procent meer rijbereik met de vernieuwde F-Pace PHEV. De auto kan nu 65 kilometer elektrisch rijden, dat was 53 kilometer. Op papier dan. In het koude weer moet je er altijd wat kilometers afhalen. Woonwerkverkeer van 40 kilometer elektrisch moet wel te doen zijn met de vernieuwde PHEV.

Meer bereik nieuwe Jaguar F-Pace PHEV

Het verzet niet de bakens als je kijkt naar de concurrentie. De compleet nieuwe Range Rover PHEV doet tegen de 100 kilometer actieradius. En ook de stekker hybrides van Mercedes komen op papier een stuk verder dan deze F-Pace. Desalniettemin is het mooi meegenomen voor het Nederlandse autoklimaat: op een PHEV zit door de lagere uitstoot een klap minder BPM in vergelijking met een non-PHEV. Dat maakt deze variant altijd interessanter.

Terug naar de vernieuwde F-Pace PHEV. Deze komt nu met een groter lithium-ionbatterijpakket van 19,2 kWh, met negen modules in plaats van acht. Dit betekent dat ook het brandstofverbruik afneemt (1.6 liter/100km) en de CO2 uitstoot vermindert naar 37g/km. Hopelijk zien we dat terug in een lager aanschafprijs, al is daar nu nog niets over bekend.

De aandrijflijn levert nog steeds hetzelfde vermogen van 404 pk. Daarmee sjees je binnen de 5 seconden naar honderd kilometer per uur. Niet slecht!

Andere motoren

Jaguar blijft ook andere varianten aanbieden. Je kunt kiezen uit een paar 2,0-liter viercilindermotoren, namelijk een 204 pk diesel en 250 pk benzine en een 3,0-liter zescilinder-in-lijn duo (de 300 pk diesel en 400 pk benzine). Goed nieuws daarbij is dat de brute SVR ook te koop blijft. Dit beest heeft een Supercharged V8, 550 pk en knalt naar de honderd kilometer per uur in 3.8 seconden. Deze dinosaurus motor maakt een heerlijk geluid. Ook Jaguar is van plan om helemaal elektrisch te worden. Dit moet in 2025 gebeuren, sla je slag nu dus nog met de SVR. Een gevalletje laatste der mohikanen.

Ook het interieur is lichtjes aangepakt. De upgrade zie je vooral terug in de technologie, waarbij er onder andere een snelle, intuïtieve Pivi Pro-infotainmentsysteem is geïnstalleerd, dat connectiviteit biedt via draadloze Apple CarPlay of Wireless Android Auto.

Alle Jaguar F-Pace modellen komen met vierwielaandrijving en achttraps automatische transmissies. De aangeboden uitrustingsniveaus voor elke motor zijn zoals we ze kennen. Het assortiment bestaat nu uit R-Dynamic S, R-Dynamic SE Black, R-Dynamic HSE Black, 400 Sport en de SVR.

Jaguar heeft hoge verwachtingen van dit model. In Nederland verwachten ze dat deze auto 98% van de verkopen voor zijn rekening neemt. Te optimistisch of reëel? Aan de andere kant is het overige gamma niet heel overtuigend voor de Nederlandse koper, dus heel gek is de verwachting niet.