Singer 911 Big Sur is fantasieloos en extreem perfect

Laten we eerlijk zijn, de Singer 911 Big Sur is de droomuitvoering, toch?

Als het gaat om restomods, staat Singer op eenzame hoogte. De Californische autobouwer heeft het restomodden – zoals dat anno 2022 populair is – zo ongeveer uitgevonden. Er zijn veel andere bedrijven die het tegenwoordig ook doen, maar geen van hen lijkt in de buurt te komen van Singer. Alleen de Eagle E-Types staan misschien op een nog hoger niveau.

Het mooie van een Singer is dat ze niet de maximale prestaties najagen of extreem opvallend zijn. Nee, het is de perfecte combinatie tussen prestaties, fun, retro en modern. De Singer 911 Big Sur is hun allernieuwste project. In principe is het niets meer dan een configuratie-mogelijkheid, maar man wat is ‘ie mooi!

Basis

De basis van de Singer 911 Big Sur is ook in dit geval een Porsche 911 van de 964-generatie. We zijn benieuwd hoeveel originele 964’s er nog overblijven, want veel restomodders nemen dit type onder handen.

Om even terug te komen op de titel, ja, het is een beetje fantasieloos. Er is gekozen voor de combinatie van lichtblauw (Horizon Blue) en oranje (Racing Orange). Iedereen weet dat dat correspondeert met de Gulf-kleuren van de Le Mans-racers van Porsche.

De stance van de Singer 911 Big Sur is perfect. De auto staat laag, maar niet te laag. De Fuchs-velgen zijn precies groot genoeg (met daaromheen moderne Michelin-banden) en staan perfect in de wielkasten. Ook gaaf is het spoilertje. Niet een grote ducktail, maar een kleintje aan de onderkant van de grille.

Interieur Singer 911 Big Sur

Het interieur is ook een specialiteit van Singer. Er zijn twee retro-tastische Recaro-sportkuipen met gewoven leder. Het is niet zozeer heel erg luxe, maar de kaalheid is erg mooi.

De blauwe kleur komt ook terug in het interieur, bijvoorbeeld. Het is bijzonder mooi in al zijn eenvoud, mede dankzij de fantastische afwerking. Zo is het achterbankje ook bekleed met leer en is er ‘Albaster’-afwerking voor het bagagecompartiment.

Qua techniek is er gekozen voor een door Ed Pink Racing opgevoerde 4.0 liter zescilinder boxermotor. Deze levert 396 pk en 427 Nm. Zoals de kenners weten is dat precies de juiste hoeveelheid vermogen en koppel. Minder is te weinig, meer is overkill.

De motor is gekoppeld aan een Getrag-transmissie met vijf voorwaartse verzetten. Volgens Singer is de transmissie op sprinten afgesteld, niet zozeer op topsnelheid. Van 0-96 km/u accelereren duurt slechts 3,3 seconden, van 0-161 km/u 8,2 seconden. Serieus snel dus. De prijs van de Singer 911 Big Sur is niet bekend gemaakt, maar een half miljoen voor belastingen ben je zo kwijt.

Meer lezen? Dit zijn 11 zeer geslaagde restomods!