Vader Perez gelooft nog in F1 carrière van zoon

Antonio Perez Garibay denkt dat zoonlief Checo nog een vervolg kan geven aan zijn F1 carrière. Tevens toont hij nieuwe merch.

Tijdens het afgelopen F1 seizoen waren er de nodige geruchten dat Perez voor het einde van het jaar vervangen zou worden. Zo ver kwam het uiteindelijk niet. Misschien ook omdat de Grand Prix van Mexico vrij laat in het seizoen viel. De grote mannen van Red Bull weten natuurlijk ook wat er gebeurt met ‘dissidenten’ in het buurland van Trumpmenië. Voordat je het weet bungel je aan een kil viaduct.

Na het seizoen viel echter alsnog de onafwendbare beslissing. Waar onze held Verstappen immers kampioen werd, eindigde Perez slechts als achtste in de stand om het WK. Hij was de enige coureurs van de vier ’topteams’ die geen race wist te winnen. Iedereen wist al een tijdje dat Perez er vooral nog zat omdat 1) het twijfelachtig is of er überhaupt iemand is die niet zal verzuipen naast Max in het team en 2) hij belachelijk veel (financiële) steun uit Mexico met zich meeneemt.

Perez heeft naar verluidt een nette afkoopsom meegekregen. Maar mede omdat de beslissing vrij laat viel, had hij weinig kans meer om elders onderdak te vinden. De bijna 35-jarige Checo geeft aan zich de komende zes maanden in ieder geval te willen richten op zijn gezin. Of we hem nog ooit terugzien in de koningsklasse, is de vraag.

In het verleden heeft de Mexicaan laten zien dat hij in principe voldoende talent heeft voor de koningsklasse. Maar zeker op basis van de laatste jaren, vraag je wel af of het heilige vuur nog brandt. Een ex-teambaas van Perez twijfelde er al in zijn jeugd aan of de jonge Sergio er alles voor gaf. Hij had geen goed woord over voor de opstelling van de Mexicaan.

In de ‘oude Formule 1’ zou het een appeltje-eitje zijn voor Perez om terug te komen. Enkele tientallen miljoenen aan sponsorgeld openden de deuren toen wel. Maar in de huidige Formule 1…mwah. Zelfs teams als Williams, Haas en Sauber zetten dezer dagen liever in op talent.

Dat gezegd hebbende: er beginnen volgend jaar zes ‘rookies’ in de koningsklasse. Een ongekend aantal na jaren van weinig tot geen doorstroming. Dat betekent wel dat deze nieuwelingen ook door het ijs kunnen zakken. Er wordt bijvoorbeeld nu al aan de kwaliteiten en baanzekerheid van Jack Doohan getwijfeld. Als de jongelingen het niet kunnen waarmaken, opent de deur mogelijk weer voor een ervaren rot als Perez.

Vader Antonio Perez Garibay is er in ieder geval zeker van dat de beste F1 dagen van zoonlief Checo nog voor hem liggen. Als gast bij de Formule E race in Mexico Stad, showt hij zijn merchandise (slim gezien de verhalen over hoeveel Perez-merch Red Bull verkocht) laat hij optekenen:

Wij hebben de Formule 1 niet verlaten. Het beste van Checo moet nog komen. Iedereen zal heel blij en trots zijn. Wat Checo tot nu toe liet zien, is wat hij kon laten zien. Wat er nog gaat komen, zal historisch zijn. Dat verzeker ik je. Er komen hele grote dingen aan voor Perez. Het enige wat ik je kan vertellen, is dat wij de Formule 1 niet hebben verlaten.

Waarvan akte. Geloof jij in de visie van Antonio, of is dit holle praat van een politicus? Laat het weten, in de comments!