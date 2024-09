Dit is de nieuwe Aston Martin Vanquish, met 835 pk

De Aston Martin Vanquish komt de DBS aflossen en doet dat door de sterkste en snelste Aston Martin GT ooit te zijn.

Als je op zoek bent naar een bloedmooie, snelle en luxueuze GT, dan had je aan een Aston Martin DB7 al een goede auto in zijn tijd. Onder het nieuwe regime van Ford vond Aston het echter ook tijd om de Virage op te volgen met een soort hyper-Gran Turismo. Sneller, moderner en dankzij een V12 krachtiger. Met een gave, unieke koets getekend door Ian Callum. De (V12) Vanquish, die ook nog eens goed was voor 457 pk.

Het is die hiërarchie die Aston Martin volhield. DB7 werd DB9 en daaronder kwam nog de V8 Vantage, maar de rangetopper bleef altijd een auto die de gedachte van de Vanquish doorvoerde. In 2007 noemde Aston hem echter DBS, ook omdat de DBS wat duidelijker gebaseerd was op de DB9. De 5.9 liter V12 in de DBS was goed voor 510 pk.

In 2012, ten tijde van de Virage en vernieuwde DB9, werd het topmodel uit de GT-reeks wederom een wat unieker model met V12 en dus wisselde Aston de naam DBS weer in voor Vanquish. Het recept bleef grotendeels hetzelfde: dikke V12, dikke specs (573 pk) en een bloedgaaf design, misschien wel één van de beste Aston-designs aller tijden.

En de opvolger? Die noemde Aston Martin toch weer DBS en dat is de meest recente super-GT van het merk die we mochten zien. De DBS gebruikte net als zijn kleine broer DB11 de nieuwe 5.2 liter grote V12, maar dan met een indrukwekkende 725 pk. Het was deze auto die bewees dat ook Aston met flinke powercijfers kan komen en dat alles weer in een gave carrosserie waar je verwend wordt met flinke luxe.

Nieuwe Vanquish

Vanquish, DBS, Vanquish, DBS. Drie keer raden hoe de nieuwste versie heet. Ja, alsof je de titel niet hebt gelezen: het is weer Vanquish. Wat overigens niet volledig vanzelfsprekend is. Ten tijde van de Valkyrie en Valhalla-concept dagdroomde Aston over een middenmotor-supercar die onder de Valhalla zat met de naam Vanquish.

Aston Martin besloot dat het toch beter is als de Vanquish weer is wat je gewend bent: de dikste super-Gran Turismo uit de line-up. Dikke V12 voorin, luxueus interieur en een bloedmooie koets. Is het gelukt? Oordeel zelf maar.

Het front neemt duidelijk de nieuwe designtaal van de DB12 over. De koplampen zijn net als op dat model even wennen, maar dat waren die van de DBS Superleggera ook. De grote grille doet wat Zagato-esque aan en komt wellicht beter uit de verf met een kenteken erop, gek genoeg. Verder is de Vanquish namelijk precies wat je verwacht van een Aston: perfecte proporties, rank en stijlvol. De achterkant lijkt een pagina te pakken uit de geschiedenisboeken van Aston Martin en doet qua hoekige lijnen ietwat denken aan de Victor en Valour. Je moet het Aston nageven: hier staat gewoon weer een erg fraaie coupé.

Motor

De motor is dus die welbekende 5.2 liter V12 die je al kent sinds de DB11 in 2016. Toen had ‘ie 600 pk, waar Aston Martin over de jaren veel meer uit perste. Voor de Vanquish wist Aston Martin hem nog verder uit te knijpen naar 835 pk en 1.000 Nm koppel. 110 pk en 100 Nm meer dan de DBS Superleggera en 65 pk meer dan de uitgaande dikste versie van de DBS, de 770. Het gaat vooral om optimalisatie, bijvoorbeeld in het motorblok, maar ook 15 procent sneller draaiende turbo’s helpen mee. Voor het eerst krijgt de Aston Martin Vanquish als toevoeging op de ZF-automaat een elektronisch gestuurd differentieel mee. Volgens Aston zou je daardoor de perfecte balans tussen bochten op hoge en lage snelheid kunnen vinden, want het diff kan snel bijspringen in elk scenario. Al zien wij ook zeker een scenario waar je met 835 pk op de achterwielen lekker geen grip hebt en een powerslide doet.

Hoogste topsnelheid

Aston Martin voegt er aan toe dat de Vanquish gebouwd is voor topsnelheid en de versnellingsbak daar op gebouwd is, met een eindoverbrenging van 2,93:1. Dat zegt je wellicht niet zo veel, maar 345 km/u waarschijnlijk wel. Dat maakt het volgens Aston de snelste serieproductieauto van het merk ooit. De krachtigste en de snelste: het is logisch, maar daardoor niet minder leuk.

Techniek

Op technisch vlak is de lijst van vernieuwingen voor de Aston Martin Vanquish ellenlang, maar het komt erop neer dat vrijwel alles qua rijdynamiek elektronisch instelbaar is. Van de Bilstein DTX-dempers die afhankelijk van de rijmodus stijver of zachter kunnen worden, tot de elektronische besturing en dus dat e-diff. Nou zal een auto van het volume Vanquish nooit een bochtenridder worden: Aston Martin geeft zelfs toe dat het circuit niet de ideale plek is. Mocht je daar echter toch per ongeluk belanden, dan kan je genoeg lol trappen met de Vanquish.

Interieur

Het interieur was geen highlight van de uitgaande Aston Martin DBS. Het was niet verschrikkelijk, maar duidelijk een wat rommelig geheel van Mercedes-liflafjes. Hoe anders is dat in de gloednieuwe cabine van de Aston Martin Vanquish. Geen gigantische verrassingen ten opzichte van de DB12 en Vantage, maar dat hoeft niet. Nieuw voor de Vanquish is dat de knoppen in het midden op een soort plateau gebouwd zijn bovenop de middenconsole. De Vanquish is een tweezitter, maar achter de voorstoelen is genoeg ruimte voor een bagageset. Naast natuurlijk de kofferbak. Qua infotainment draait de Vanquish uiteraard op het nieuwe systeem van de DB12, Vantage en DBX 707 en is de Vanquish in theorie ook klaar voor de nieuwe generatie CarPlay waar Apple mee aan het testen is. Om vervolgens je favoriete muziek over de 15 speakers rijke Bowers & Wilkins-stereo te blazen.

De dagen van de V12 zijn genummerd, dus is het mooi om Aston er nog een keer iets moois van zien te maken met de Vanquish. Je kan de nieuwe Vanquish al configureren, tegen Q4 zullen ze gebouwd worden. Wat het gaat kosten? Dat weten we nog niet.