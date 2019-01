Eerste nieuwe Z4 coupé verkocht voor belachelijk bedrag

すごい.

Bij de onthulling van de nieuwe Supra was de respons in de comments een beetje lauwwarm. Echte ricers vinden het maar niks dat de legendarische raket van weleer nu een omgekatte BMW is en niet-ricers…tsja die kijken sowieso niet of nauwelijks om naar Japanse auto’s, vraag dat maar aan Infiniti. Koppel dat aan het relatief hoge prijskaartje dat aan de auto zal hangen in Nederland en we durven de voorspelling wel aan dat we de nieuwe Supra, eigenlijk net als oude, niet in de toppen van verkooplijstjes terug zullen zien. Jan vier keer Modaal gaat toch gewoon weer voor een (jong gebruikte) 911. Zelf vind ik dat ergens wel jammer, want ik denk dat de Supra als net-niet supercar juist wel een waardig opvolger gaat worden van zijn inmiddels schromelijk overschatte voorganger. Plus, er komt nu eindelijk een dikke Japanner op de markt met een fatsoenlijk werkend infotainment systeem!

Gelukkig zijn er in de rest van de wereld misschien toch meer mensen die er ook zo over denken. Zo kunnen we vandaag namelijk officieel vaststellen dat de nieuwe Supra zo’n twee keer zo episch is als de nieuwe Ford Mustang Shelby GT500. Het eerste exemplaar daarvan werd namelijk geveild voor 1,1 miljoen Dollar, maar inmiddels weten we dat de eerste Supra onder de hamer is gegaan voor 2,1 miljoen Dollar. Niet slecht voor een auto die in Amerika in de boeken staat voor 56.180 Dollar (het betreft een van de 1.500 launch editions).

De torenhoge prijs heeft vast ook wat te maken met het feit dat de opbrengst naar het goede doel gaat, in dit geval de American Heart Association en de Bob Woodruff Foundation. Maar, zeker in relatie tot die ‘Stang van gisteren signaleert het bedrag waarschijnlijk ook wel dat de Supra hypetrain nog niet ontspoort is. Spijt dat ‘ie aan je neus voorbij is gegaan?