Deze Supra is minder krachtig dan een GT86!

Beetje lullig, dat wel.

Bij het stoere uiterlijk van de Toyota Supra mag je ook een stoere krachtbron onder de motorkap verwachten. Dat zit bij de nieuwe GR Supra wel snor, met een geblazen zescilinder van BMW. Helaas worden dit soort motoren de moeder belast in Nederland, waardoor je de Japanse sportwagen hier niet voor minder dan 80.000 euro op de stoep hebt staan.

Voor Europa is enkel de GR Supra aangekondigd, met de 3.0 turbo zes-in-lijn. In thuisland Japan komt de Supra er ook met minder potente motoren. Het gaat hier om viercilinders, eveneens afkomstig van BMW. Instapper is de Supra (SZ) met 197 pk en 320 Nm. Een variant die je eigenlijk heel snel moet vergeten, want dat is nog minder vermogen in vergelijking met de GT86! In de praktijk zal de Supra vergelijkbaar of zelfs nog sneller presteren. Waar de GT86 het met atmosferische power moet stellen, heeft deze BMW-motor een turbo. De SZ sprint in 5,5 seconden naar de honderd. De Supra SZ-R is de tweede viercilinder variant, met 258 pk en 400 Nm koppel. 0-100 doet de SZ-R in 5,2 seconden en is al een stuk rapper in vergelijking met de instapper.

Een Supra met turbo viercilinder is in Nederland voor het prijskaartje wel interessant. Het zou zomaar 30.000 euro van de prijs kunnen snoepen in vergelijking met de GR Supra. Reken er echter niet op dat we zo’n Supra (op de korte termijn) gaan krijgen. Sportauto’s verkopen in Nederland alles behalve denderend en daar gaat een vierpitter weinig aan veranderen.