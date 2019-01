Allereerste Shelby GT500 verkocht voor torenhoog bedrag

Het is een fijne auto, maar of hij meer dan een miljoen waard is...

In tegenstelling tot de meeste maandagen was deze, de veertiende van januari, er een om met een glimlach op terug te kijken. Toyota trok eindelijk de doeken van de nieuwe Supra, Ford kwam met de 400 pk sterke Explorer ST en samen met tuner Shelby bliezen zij ook nog eens leven in de langverwachte Mustang GT500. Inmiddels is het allereerste exemplaar van deze buitengewoon krachtige auto onder de hamer gegaan, voor een torenhoog bedrag.

Ford en Shelby kondigden deze week aan dat het allereerste productie-exemplaar van de nieuwe GT500 tijdens de Collector Car Auction van Barrett-Jackson in Scotsdale geveild zou worden. Gisteravond was het zover en na een korte biedoorlog werd de krachtbolide afgehamerd op liefst 1,1 miljoen dollar, zonder reserves. De hoogste bieder was absoluut geen onbekende in het circuit. Uitgerekend Craig Jackson, voorzitter en CEO van veilinghuis Barrett-Jackson, dook het diepst in zijn zakken. Laten we zeggen dat het geen verrassing was dat de honcho er met de GT500 vandoor ging.

Hoewel het zeker een wedstrijdje verplassen is geweest voor de aanwezige bieders, zit er wel degelijk een zilveren randje aan het verhaal. De 1,1 miljoen dollar zal namelijk niet bijgeschreven worden op de rekening van de Amerikaanse autofabrikant, maar wordt overgemaakt naar diabetesfonds ‘JDRF’. Het goede doel is wereldwijd een van de grootste stichtingen die zich focust op kinderen met diabetes type 1 en zoekt naar een geneesmiddel voor de ziekte. Ford doneert regelmatig aan dit goede doel en heeft door de jaren heen al 70 miljoen dollar geschonken.

VIN-nummer #001 van de nieuwe Ford Mustang Shelby GT500 ziet er op de foto misschien uit als een flitsend oranje apparaat, Craig Jackson zal zijn auto later zelf nog mogen personaliseren. De gelukkige koper krijgt de keuze uit een reeks kleuren en mag uitgebreid in de optielijst duiken.

Overigens is de enige en originele Shelby Mustang GT500 Super Snake deze week ook geveild voor een recordbedrag. Het apparaat werd voor 2,2 miljoen dollar verkocht.