Onbetaalbare Toyota is nu nog véél duurder

Het is niet eens een GT-ONE, gewoon een productie-Supra...

Het was een redelijke discussie op de werkvloer. Twee AB-redacteuren (@ikschrijfookoverautos en ondergetekende) waren het oneens. Hij vond de vraagprijs van 121.000 euro voor een bijna nieuwe Toyota Supra (nee, niet deze) véél te hoog, persoonlijk vond ik ‘m wel meevallen. Niet dat ik het geld heb liggen, maar als ik het had, dan kwam er eentje in plaats van de zoveelste obligate Porsche 911 of Ferrari.

Dus wie heeft er gelijk? Pas als de auto verkocht wordt, dan kan daar een oordeel over getrokken worden. De rode Toyota Supra is verkocht voor 121.000 dollar. Dat is een behoorlijk bedrag waarover dus te discussiëren valt. De auto is echter verkocht, dus dan is de auto het ergens waard geweest. Maar blijft het daarbij?

Eh, nou, nee. Eigenlijk niet. Althans, niet voor de liefhebber. Want deze auto ga je niet tegenkomen op een meeting. De auto is namelijk gekocht door een Toyota dealer in Chicago. De advertentie staat er nog maar net en is nog niet compleet ingevuld. Maar de informatie die wel vermeld is laat er geen twijfel over bestaan: dit is dezelfde Supra.

Waarom komen we er dan mee? Dat gebeurt toch vaker? Klopt helemaal, ware het niet dat de dealer uit Illinois een kleine verhoging heeft gedaan qua prijs. Nee, niet een beetje winst, maar een hele hoop. De vraagprijs voor exact dezelfde Supra bedraagt nu 379.000 dollar méér dan voorheen. U leest het goed, de vraagprijs voor deze smetteloze en legendarische sportwagen is 438.637,50 euro! Inderdaad, precies een half miljoen dollar. Succes met de verkoop.