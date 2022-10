Eerste Pininfarina Battista is aangekomen in Amerika

De extreme Pininfarina Battista is sinds een paar maanden in productie en het eerste exemplaar bereikte deze maand Amerika.

We kunnen met recht spreken dat de Pininfarina Battista een hypercar is. De auto is sinds juli in productie en een eigenaar in Amerika kan hem nu oppikken. Het is weer eens wat anders dan een Koenigsegg of een zeldzame Ferrari, als we het toch over hypercars hebben. De klant aan de westkust van het land heeft naar ons idee een deftige smaak.

Pininfarina Battista in Amerika

De koper koos voor een combo van zilver en blank koolstofvezel voor het exterieur. We zien dat het dak zwart is. De ongetwijfeld rijke eigenaar vinkte ook het Exterieur Jewellery Pack aan en daardoor zien we enkele rode accenten. Bijpassende rode remklauwen en rode accenten op de wielsloten maken het geheel af.

Het interieur match de buitenkant goed. In Amerika denken ze daar weleens anders over (hallo rappers), maar deze eigenaar is niet van de gekke fratsen. Gelukkig maar. Het interieur heeft rood leer met zwarte stiksels. De verse eigenaar vroeg ook om een ​​op maat gemaakte sleutel met een streep afgewerkt in hetzelfde rood geborsteld aluminium als de buitenaccenten. Nou, dat is geen probleem voor de autobouwer en de sleutel is gemaakt.

Tweede komt er ook aan

De tweede Battista die in Amerika geleverd zal worden is de eerste van vijf Battista Anniversarios. Deze is nog specialer en daar zijn Amerikanen gek op. Deze versie profiteert onder andere van een uniek aerodynamisch pakket en gesmede aluminium wielen met prestatiegerichte banden. Deze speciale editie werd in 2020 getoond ter gelegenheid van de 90e verjaardag van de oprichting van het ontwerpbedrijf Pininfarina door Battista “Pinin” Farina. Alle vijf de wagens zullen naar Amerika gaan.

Er zullen in totaal 150 exemplaren gemaakt worden van de Battista (inclusief de vijf Anniversarios). De in Italië gebouwde auto zal dezelfde aandrijflijn hebben die wordt gedeeld met de Rimac Nevera, waarvan het eerste exemplaar in augustus werd afgeleverd aan Formule 1-wereldkampioen Nico Rosberg.

Al met al is de Battista een cool ding! Benieuwd of er ook een op een Nederlands kenteken komt. In ons land kun je terecht bij Louwman Exclusive, mocht je interesse hebben.