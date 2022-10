Is snelladen tegenwoordig goedkoper dan thuis laden?

Een jaar geleden was dit nog een compleet onzinnige vraag, maar tijden veranderen.

We leven in rare tijden. Niet in de laatste plaats op financieel gebied. De brandstofprijzen gaan door het dak, maar ook EV-rijders ontspringen de dans niet. De energieprijzen zijn namelijk ook door het dak gegaan. Maar dat was je vast al opgevallen.

Van de stroomprijzen die geëxplodeerd zijn heb je vooral thuis last en in mindere mate bij openbare laadpalen. Toch wordt laden overal duurder. Tijd om te kijken hoe de verhoudingen precies liggen op dit moment.

Thuis opladen

Laten we eerst even kijken naar de kosten van thuis opladen. Dit was vanzelfsprekend altijd de goedkoopste optie. Terwijl je lekker op één oor lag kon de auto laden voor een luttele €0,22 per kWh.

Die tijden zijn helaas voorbij. In hoeverre je de sjaak bent hangt natuurlijk af van je contract. Dat zul je zelf het beste weten. Mensen die nog een vast contract hebben kunnen nog steeds thuis voordelig laden.

Als je een variabel contract hebt (wat voor de helft van de Nederlanders geldt) ziet het kostenplaatje er een stuk minder gunstig uit. De actuele stroomprijzen liggen op het moment van schrijven rond de €0,83 per kWh (Bron: energievergelijk.nl). Sorry dat we het er nog eens in moeten wrijven…

Het scheelt wel dat veel EV-rijders zonnepanelen op het dak hebben liggen. Daarbij zijn het vaak auto’s van de zaak, dus is het de baas die opdraait voor de (veel) hogere laadkosten.

Reguliere openbare laadpalen

Goed, thuis opladen kan anno 2022 behoorlijk prijzig zijn, maar hoe zit het met openbare laadpalen? Die prijzen zijn veel minder aan fluctuatie onderhevig, dus je auto aan een openbare laadpaal hangen kan zeker lonen. Bij Allego – een van de grootste laadpaalexploitanten – betaal je een standaardtarief van €0,40 per kWh. Dat is dus minder dan de helft van de huidige stroomprijs.

Er wordt echter niet altijd een vast tarief gehanteerd en het ligt er ook maar net aan welke laadpas je hebt. Dat gezegd hebbende: je kunt er wel vanuit gaan dat €0,40 per kWh een gangbaar tarief is. Dat is bijvoorbeeld ook wat je betaald met een Shell Recharge-laadpas en met een ANWB-laadpas betaal je een vergelijkbaar bedrag (€0,39 per kWh).

Snelladers

Snelladen was vanouds altijd de duurste optie. Volkomen logisch natuurlijk, want je laadt al gauw een factor 10 sneller. Als het niet meer is. Vandaag de dag is echter niks meer logisch. De verhoudingen liggen nu anders.

De exacte prijzen bij snelladers kunnen behoorlijk uiteenlopen. Voor de volledigheid zetten we de prijzen van de belangrijkste aanbieders op een rijtje:

Fastned: €0,83 per kWh (€0,58 met abonnement)

€0,83 per kWh (€0,58 met abonnement) Shell Recharge: €0,69 per kWh

€0,69 per kWh Allego : €0,68 per kWh (€0,64 <50 kW)

: €0,68 per kWh (€0,64 <50 kW) Tesla Supercharger: €0,83/0,84 per kWh (€0,71/0,72 met abonnement)

€0,83/0,84 per kWh (€0,71/0,72 met abonnement) Ionity: €0,72 per kWh (€0,45 <50 kW)

Bij Fastned en Tesla Superchargers betaal je momenteel zo’n beetje de actuele stroomprijs, maar er zijn goedkopere opties. Bij Allego en Shell Recharge betaal je respectievelijk €0,68 en €0,69 per kWh.

Als je regelmatig snellaadt is het slim om een abonnement te nemen. Voor €11,99 per maand laad je dan een stuk goedkoper bij Fastned. Bij Tesla is het verschil minder groot en het abonnement is een euro duurder, maar ook dat kan de moeite waard zijn.

Bij Ionity kun je heel goedkoop snelladen, maar dat is wel merkspecifiek. Oftewel: je moet een auto hebben van een van de merken die bij Ionity zijn aangesloten én je moet een abonnement hebben. Bij Mercedes en BMW kost dat bijna €18 per maand, maar dan kun je wel spotgoedkoop laden voor respectievelijk €0,22 en €0,35 per kWh. Bij Audi, Porsche, Kia, Hyundai en Ford kun je ook dergelijke abonnementen afsluiten.

Conclusie

Is snelladen momenteel goedkoper dan thuis opladen? We kunnen niet voor iedereen persoonlijk antwoorden, maar het zou heel goed kunnen. Als je meer dan €0,68 per kWh betaalt is het antwoord ja. En dan laten we abonnementen nog buiten beschouwing. Reguliere openbare laadpalen zijn sowieso al snel vrij snel goedkoper, want daar kun je vaak al voor zo’n €0,40 per kWh laden. Er zijn dus zeker mensen voor wie het financieel aantrekkelijker is om hun eigen laadpaal links te laten liggen.