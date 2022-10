Is de Tesla-killer aan het Tesla killen?

We kijken naar de verkoopcijfers van Rivian. Hoe doet de Tesla-killer het?

Elke week komt er een nieuw elektrische automerk aan of een nieuwe elektrische auto en dan bezigen we de term ‘Tesla-killer’. De reden is logisch, vanwege het succes van de Tesla’s zijn de producten van de concurrenten de maatstaf. Dat niet alleen, de concurrentie komt met auto’s die zeer vergelijkbaar zijn met Tesla.

Als het gaat om Amerikaanse EV-startups zijn er twee grote namen om in de gaten te houden: Rivian en Lucid. Lucid zit met de Air ietsje boven het segment van de Model S (de duurdere Model S concurreert met de goedkopere Lucid Air). Bij Rivian zijn er twee modellen: de R1T (pickup) en R1S (SUV). De R1T geldt als concurrent voor de Cybertruck (die er nog steeds niet is) en de R1S als concurrent voor de Model X.

Rivian verkoopcijfers

Voor dit artikel duiken we even in de verkoopcijfers van Rivian. Goed nieuws: ze hebben de productie weten op te schroeven! In de fabriek in Normal Illonois (vlakbij Chicago) werden er 7.363 auto’s geproduceerd. Daarvan leverde Rivian er 6.584 exemplaren op aan klanten. Rivian maakt geen onderscheid tussen de 3 modellen die ze bouwen: de R1S, R1T en die Amazon bedrijfswagen van Rivian.

Over het gehele jaar heeft Rivian precies 14.317 voertuigen gebouwd en 12.278 stuks afgeleverd. Niet verkeerd voor een merk dat enkele jaren in zijn geheel niet bestond. Een ander verschil is dat ze niet eerst hebben geoefend met een ‘kleinserie’-auto, zoals een sportwagentje.

Is de Tesla-killer Tesla aan het killen?

In vergelijking met Tesla valt dat compleet in het niet natuurlijk. Tesla heeft 344.000 exemplaren afgeleverd en 365.000 stuks gebouwd. Echter, naast het feit dat Tesla iets verder is qua ontwikkeling, heeft Tesla ook meer fabrieken én modellen. Kijken we alleen naar de Model S en Model X (Tesla voegt die twee bij elkaar) kom je uit op 19.935 gebouwde exemplaren en 18.672 geleverde modellen.

Kortom, Rivian loopt nog wat achter, maar het is vooral kijken hoe snel ze de productie kunnen opschroeven en hoe veel interesse men heeft. In de VS schijnt het wel een dingetje te zijn. Iedereen heeft immers al een Tesla en Rivians zijn net even wat cooler, stoerder en ‘normaler’. Daarbij is de Dougscore van de auto zo hoog als een McLaren F1. Veel beter wordt het niet dus!

