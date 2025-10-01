Hèhè, ze hebben de nieuwe Prelude eindelijk leuk gemaakt

Een Honda Prelude met pit, woohoo.

Het is natuurlijk zeer tof dat Honda de Prelude nieuw leven inblaast, ook in Europa. Geen flauwe crossover rip-off zoals Ford doet met de nieuwe Capri, maar een model welke écht trouw blijft aan zijn heritage. Applaus.

Helaas kun je dat niet van de aandrijflijn zeggen. Een hybride torretje met een CVT-automaat. Meh. Maar er is goed nieuws. Honda bewijst dat ze de Prelude wel van peper kunnen voorzien. Aanschouw de Honda Prelude GT, met serieus vermogen!

Honda Prelude GT

Dit is Honda’s nieuwe wapen voor de Japanse Super GT-serie. De auto is gebouwd op een koolstofvezel monocoque en heeft niet die saaie hybride aandrijflijn onder de kap. In plaats daarvan ligt er een tweeliter turbomotor onder de kap, goed voor 650 pk. Het blok is gekoppeld aan een sequentiële zesbak en het vermogen wordt gestuurd naar de achterwielen. Kijk, dit is leuk.

Met de Prelude-GT neemt Honda het op tegen de Toyota GR Supra GT500 en de Nissan Z Nismo GT500. De Prelude vervangt de Civic Type R-GT, die de afgelopen twee seizoenen dienstdeed. Daarvoor was het de NSX-GT die uitkwam in dit kampioenschap, van 2017 tot en met 2023.

Net als Toyota en Nissan, heeft Honda nu een raceauto die in de basis ook een coupé is. De Civic was immers in de basis een viersdeurs hatchback. Het is geen toevalligheid dat Honda met de Prelude gaat racen. De Civic Type R-GT kon niet goed meekomen met de concurrentie. In plaats van dit model te tweaken besloten de Japanners om afscheid te nemen van het model. Met de Prelude staat er een betere basis om op te bouwen. Een gevalletje terug naar de tekentafel.

De GT500-raceserie leeft in Nederland niet echt, het is vooral een Japanse aangelegenheid. Volgend jaar volgen er versoepelingen waardoor deelnemende teams meer vrijheid krijgen voor aerodynamische aanpassingen. Dit in combinatie met een gloednieuwe auto moet Honda het zetje geven om succes te boeken met de nieuwe Prelude GT. Aan de looks zal het in elk geval niet liggen. Wat een beest!