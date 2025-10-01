Bentley keert terug met het lekkerste model

Hier wil jij je spaarvarken op stukslaan, de nieuwe Bentley Continental Supersports.

Er zijn van die modellen, daar krijg je het al warm van als je eraan denkt. Dat heb ik een beetje bij Bentley en de Continental Supersports. Het heetste model van de GT keert teurg met de nieuwe generatie. De Britse autofabrikant heeft een eerste teaser gedeeld.

Daarop krijgen we een zeer donkere Continental te zien. Hoewel het merk er zelf met geen woord over rept, kijk je hier naar een stukje van de nieuwe Bentley Continental Supersports. Het grote nieuws ga je onder de motorkap vinden.

The return of an iconic name to Bentley is imminent, 100 years after it was first introduced. This will be a rare Bentley – and one that is raring to perform. Another extraordinary car, coming soon.

In plaats van blazen wordt het brullen. Want de twaalfcilinder van de Supersports wordt voor het eerst vervangen voor de V8 met twee turbo’s. Dat kan je niet echt jammer vinden. Want bij het ultieme sportieve model hoort eigenlijk een V8 en geen W12. Met name omdat de V8 veel bruter klinkt, maar het past beter bij het karakter van de auto.

De Supersports is de meest ‘hardcore’ variant van de Continental. In het verleden was er ook ooit nog een GT3.R, maar in principe is de Supersports het neusje van de zalm. Voor als je een Porsche 911 GT3 wil, maar dan met een maatpak. Want de Supersports is krachtig, weegt minder en stuurt beter. Dat lagere gewicht maakt dat de V8 juist welkom is dan de zwaardere W12.

Welja. We lopen al ver voor op de feiten, want voor nu heeft Bentley slechts een beeld vrijgegeven van wat de nieuwe Continental Supersports straks gaat zijn. De dikste variant op basis van de Continental. De GT Speed doet al 782 pk en 1.000 Nm tegenwoordig, dus met de Supersports moet het straks helemaal feest worden. We kunnen niet wachten. Kom maar deurr.

Bentley zegt binnenkort met meer info te komen..