Autobloglezer maakt website voor eigen M240i

Tja, als de inruil bij de dealer knakig is, kun je het altijd zelf proberen, nietwaar? Deze Autobloglezer maakt een website om het zelf te regelen.

Het verkopen van een gebruikte auto is nog best lastig als particulier. Je kan ‘m natuurlijk inruilen voor een pisprijs bij de garage, maar dat is natuurlijk harstikke zonde. Je weet wel hoe het gaat, je bent helemaal verliefd op de auto die ze daar hebben staan en je hoopt een goede prijs voor je huidige auto te krijgen.

Echter, je krijgt een bod dat dermate laag is dat je ‘m zelf maar gaat verkopen. Dan krijg je in elk geval flink meer dan de belachelijke inruilwaarde.

Autobloglezer maakt website voor M240i

Het kan nog erger, en dat is als je alleen van je auto af moet en niets koopt. Dan is het gewoon de handelswaarde c.q. oud-ijzer prijs die je ervoor krijgt. Daar wordt je absoluut niet blij van. Dus ook dan maak je een advertentie op Marktplaats en wacht je op de mensen die de helft beiden.

Of, wees als Mark. Waren er maar meer mensen als Mark. Niet alleen omdat Mark een leuke auto heeft in een toffe kleur, maar omdat hij een geweldige occasion-pagina heeft gemaakt.

Volgens zijn vriendin is hij volledig ’turbonerd’ gegaan, maar wij kunnen dit alleen maar waarderen. Mark heeft namelijk 1,5 dag besteed aan het maken van een internetpagina voor zijn auto. Daarbij heeft hij dankbaar gebruik gemaakt van de bekende BMW-layout. Het is geen kopie, maar je ziet waar de inspiratie vandaan komt.

Wel stevig aan de prijs

Mark heeft alles vermeld: alles over de auto, de staat van de auto en de uitrusting. Uiteraard is Mark ook autoliefhebber, dus heeft hij een Remus-sportuitlaat onder zijn BMW 2 Serie geschroefd. Dan klinkt zo’n B58B30 net eventjes wat lekkerder. Alle facturen zijn ook aanwezig, zodat je kan zien hoeveel geld Mark al aan zijn auto heeft uitgegeven.

Je kan de advertentie hier bekijken. De auto komt uit 2018 en heeft 80.000 km gelopen. Mark wil er heel erg graag 39.950 euro voor hebben. Wat prijs betreft zit Mark ook op het niveau van de dealer. Sterker nog, Mark zit er zelfs boven, want voor minder heb je een exemplaar bij de BMW dealer mét garantie.

Dus die 39.999 lijkt ons veel te veel (geen garantie, particulier). Maar wellicht kun je er nog met Mark over onderhandelen. Maar ja, zelfs bij een dealer heeft de auto geen eigen website waarbij je alles over de auto kunt bekijken! Interesse? Check hier de website van de M240i van Mark!