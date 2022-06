Elektrische Bugatti bereikbaar voor iedereen

Deze volledig elektrische Bugatti is niet voorbehouden aan miljonairs. De Bugatti Electric Scooter is bereikbaar voor iedereen.

Altijd al een Bugatti willen hebben, maar nog lang niet alle centjes bij elkaar gespaard? Je eigen Bugatti is nu bereikbaarder dan ooit. Voor 871,25 euro (919,99 dollar) kun je namelijk een Bugatti kopen. Wel twee wielen minder dan de hypercar waar we het merk van kennen, maar er staat toch echt Bugatti op.

Amerikaans fabrikaat

De Bugatti Electric Scooter waar we het hier over hebben wordt niet gemaakt in Frankrijk maar in de VS, in samenwerking met het Amerikaanse bedrijf Bytech International. Vooralsnog is de eerder genoemde prijs te vinden op Costco.com.

Voor iets meer geld kun je bij Bugattiscootersna.com kiezen uit drie kleuren, Zilver, Agile Blue en Zwart. Hier kost de bereikbare elektrische Bugatti dan wel 1.136 euro (1.200 dollar), maar is verzending naar Nederland in ieder geval mogelijk.

Bugatti waardig?

Zijn de specs dan wel een beetje Bugatti waardig? Op zich wel. De topsnelheid ligt natuurlijk wel wat lager met 29,7 kilometer per uur, maar dan lijkt ons eigenlijk hard genoeg op zo’n opgevoerde step.

Het frame is gemaakt van een magnesiumlegering en heeft een maximaal draagvermogen van 109 kg. Je hoeft dus niet eerst op dieet voor je er op mag. Je kunt hem opvouwen en het pakketje weegt zelf maar 16 kilo.

Het apparaat is volledig voorzien van verlichting en richtingaanwijzers. Het achterlicht projecteert het EB Bugatti logo op de straat achter je. Is de accu volledig opgeladen komt de “scooter” zo’n 32 tot 40 kilometer ver. Beetje afhankelijk van je snelheid en je gewicht natuurlijk.

Deze elektrische Bugatti heeft twee 9 inch wielen voorzien van runflat banden, cruise control en voor de veiligheid een fietsbel. Kortom je krijgt best waar voor je geld. In Nederland is de step vooralsnog niet te koop. Het is ook maar de vraag of je er mee op de openbare weg op mag. Online bestellen in Amerika kan dus wel gewoon. Een Bugatti was nog nooit zo bereikbaar.