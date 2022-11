Lelijke Tesla Model X-mas trui meteen uitverkocht

Deze Tesla Model X-Mas gaat als warme broodjes over de toonbank.

Elon Musk heeft Twitter gekocht voor 44 miljard dollar. Dat is niet niks! Veel adverteerders die advertenties plaatsen op het platform lopen weg, wegens de visie van Musk op de toekomst van Twitter. Heeft hij daarom de behoorlijk lelijke kersttrui weer in de webshop gezet? Om weer wat geld te verdienen, in plaats van uit te geven?

Tesla Model X-mas uitverkocht

Dat zal wel niet, want hij is nog steeds de rijkste man ter wereld. Echter, de trui vindt gretig aftrek en is uitverkocht. In Amerika is het zowat een traditie geworden om in je lelijke kerstrui naar het diner te komen. In Nederland is dit fenomeen ook opgepakt en we hebben allemaal wel zo gruwelijk lelijk ding in onze kast hangen. Tesla speelt hier dus handig op in.

Het is niet de eerste keer dat het bedrijf de trui verkoopt. Overigens zien we nog veel meer prullaria in de webshop. Van bekers tot waterflessen en van dekens en opladers voor je smartphone. Maar het is wel opvallend dat de ‘Ugly Christmas sweater’ zo snel is uitverkocht. Het is ook stiekem wel geinig.

Zeker omdat Tesla een ludieke draai aan de rode trui geeft. Bij de beschrijving in de webshop staat dan ook ‘Of je nu stout of braaf bent geweest dit jaar, onze limited-edition Model X-Mas sweater houdt je het hele seizoen warm’. De trui kost 65,- dollar en is voorzien van veel herkenbare Tesla-modellen. Als je goed kijkt zie je de Cybertruck maar ook superchargers.

Helaas is de trui dus al uitverkocht. Hopelijk hebben we volgend jaar weer een kans!