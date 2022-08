Koop de MotoGP-scooter van Valentino Rossi

Uiteraard met 46-stickers. Maar dit keer gerechtvaardigd. Want het is echt de MotoGP-scooter van Valentino Rossi.

Als je de Formule 1 al een tijdje volgt is het een bekend beeld. Een coureur crasht en gaat vervolgens per scooter weer terug naar de pitstraat. In de F1 zijn de coureurs vaak aangewezen op geluk. Er moet maar net een scooter aanwezig zijn, of je moet achterop bij iemand kunnen. Rossi had gewoon zijn eigen scooter.

Nu had de legende van de MotoGP deze scooter niet per se in het bezit om na een crash naar de pit te toeren. Nee, hij had de scooter om zich rondom het circuit te bewegen gedurende een MotoGP-weekend. Waar bijvoorbeeld Lewis Hamilton een step gebruikt, had Rossi in zijn glorieuze dagen een scootertje.

In vergelijking met zijn racefiets is dit iets heel anders. Maar liefst 3 krachtige pk’s staan tot je beschikking met deze tweewieler uit een 50cc eencilinder. De oude scooter van Valentino Rossi wordt geveild voor het goede doel tijdens de Historic Manardi Day. De opbrengst van de veiling gaat naar het Medea La Nostra Famiglia Instituut. Dit instituut doet onderzoek naar autisme.

Bieden op de scooter van Valentino Rossi kan vanaf 7.000 euro. Alle papieren zitten er gewoon bij. Je kunt bij wijze van spreke een verzekering afsluiten op dit ding en je boodschappen ermee doen. Zou wel zonde zijn, want dit is natuurlijk een verzamelaarsobject. Zelfs de handtekening van Rossi is te vinden op de kuip van de scooter.

De verwachte opbrengst is 15.000 euro. Wellicht kan die prijs nog verder oplopen als geïnteresseerden kosten wat het kost de scooter van Rossi willen bemachtigen.