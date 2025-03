Tesla-verkoop keldert dramatisch in heel Europa

Vooral in Duitsland laten ze Tesla massaal links liggen. Hoe zou dat komen…?

Terwijl Elon Musk druk bezig is de Amerikaanse overheid te slopen, gaat het niet zo lekker met Tesla. Nu gaat de EV-verkoop sowieso wat moeizaam, maar de verkoopcijfers van Tesla zijn ronduit dramatisch vergeleken met een jaar geleden. Je zou bijna denken dat mensen een hekel hebben gekregen aan Musk.

Als we de Europese verkoopcijfers van afgelopen maand op een rijtje zetten, dan zijn die niet bepaald om over naar huis te schrijven. We hebben de cijfers van 15 Europese landen en dan zien we dat de verkoop gemiddeld met 57,3% gedaald is.

In Duitsland heeft Tesla de zwaarste klappen gekregen. Daar werden afgelopen maand 76,3% (!) minder Tesla’s verkocht. En dat is NIET omdat elektrische auto’s zo slecht verkopen in Duitsland. Overall is de verkoop van EV’s juist gestegen ten op zichte van vorig jaar, toen de incentives net afgeschaft waren.

Het lijkt er toch op dat de bemoeienis van Elon Musk met de Duitse politiek niet zo goed uitpakt voor Tesla. En van de AfD-stemmers moet Tesla het kennelijk ook niet hebben. Hiermee verliest Duitsland ook de positie als grootste Europese markt voor Tesla. Dat is nu de UK, gevolgd door Frankrijk.

En hoe zit het in Nederland? Ook hier zijn de verkoopcijfers teruggelopen. In februari werden er 1.908 Tesla’s verkocht, 34% minder dan in 2024. Daarom was Tesla niet meer terug te vinden in de top 5 van de merken of modellen. Het is nu Kia die de dienst uitmaakt in Nederland, ook op het gebied van EV’s.