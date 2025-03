Dieven strippen Porsches bij Porsche Centrum Brabant

Ai, dieven hebben een flinke ravage aangericht bij Porsche Brabant.

Onderdelendieven worden steeds brutaler. Dinsdag schreven we nog dat er voor een vermogen aan velgen en remmen is gejat bij het hoofdkwartier van Abt. Nu heeft het dievengilde in ons eigen land toegeslagen bij Porsche Centrum Brabant in Oisterwijk.

Terwijl heel Brabant laveloos was door de carnaval, hebben de dieven hun slag geslagen in de nacht van zaterdag op zondag. Op een Dumpert-filmpje is te zien dat elf Porsches die op het dak stonden gestript zijn.

Het gaat om diverse Cayennes en Macans, maar ook drie 911’s zijn toegetakeld door de inbrekers, waaronder een peperdure GT3. We menen zelfs een gelimiteerde 911 Turbo 50 Years te spotten. De dieven hebben onder meer voorbumpers, motorkappen, koplampen en sturen meegenomen. Wel hebben ze nog diverse velgen laten liggen.

Bij het demonteren zijn ze zo te zien niet al te zachtzinnig te werk gegaan. Desondanks moet het een heel karwei zijn geweest om de auto’s te strippen en de onderdelen van het dak te krijgen. De politie kreeg om 04.45 een melding van een beveiliger, maar de vogels waren toen al gevlogen. Misschien was de beveiliging ook carnaval aan het vieren.

Het is nog niet bekend hoe groot de schade precies is, dat is Porsche Centrum Brabant nog aan het inventariseren. Het is ook niet bekend of er klantenauto’s tussen zaten, maar het lijkt vooral te gaan om gloednieuwe auto’s.

Via: Brabants Dagblad