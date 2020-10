BMW X5 F15 2013-2018 occasion aankoopadvies - Autoblog.nl

Inmiddels is de SUV niet meer weg te denken bij BMW en dit is alweer de derde generatie X5. Of de BMW X5 F15 een aanrader is, behandelen we in het occasion aankoopadvies.

Lekker eigenwijs zijn ze wel in München. De term SUV vonden ze niet premium genoeg en ook wat te praktisch. De X5 is dat natuurlijk wel, maar toch kwam de marketingafdeling met een “geheel eigen” benaming voor de X5. Het is geen SUV, maar een “SAV” en dat staat voor “Sports Activity Vehicle“. Waarvan akte zullen we maar denken.

Veel ruimte en optioneel als zevenzitter

Persoonlijk dachten we dat de X5 al groot genoeg was, maar BMW bewees dat er nog ruimte boven was voor een nog forsere X7. In een X5 kan je al prima met vier (of vijf) volwassenen op pad. Voor alle modellen, behalve de X5M en X5 xDrive40e, was er optioneel zelfs een derde zitrij in de achterbak te krijgen.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands BMW X5 F15 wilt kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. Controleer dus de lijst met BMW X5 F15 problemen van dit occasion aankoopadvies. De algemene punten voor iedere grote SUV:

Hoog brandstofverbruik bij alle motoren. De diesels doen het iets beter, maar spaarmobielen worden het niet.

Runningcosts zijn hoog, ook bij exemplaren zonder problemen!

Carrosserie en interieur

Er zijn drie verschillende soorten stoelen geleverd: de standaard stoel, de sportstoelen de comfort stoelen. Die laatste zijn te herkennen aan (nog) meer elektrische verstelmogelijkheden.

De X5 is de ideale auto om een gezin inclusief bagage mee te vervoeren. Controleer dan ook het interieur op beschadigingen die bij dit gebruik horen.

Een X5 is zelden te zien in het terrein, maar controleer toch even de onderzijde op eventuele beschadigingen.

De materialen in het interieur zijn over het algemeen van goede kwaliteit. Alleen de bestuurdersstoel heeft nog wel eens instapschade op de wang.

Een rammelende achterklep kan vaak worden opgelost door de vergrendeling bij te stellen, soms is echter vervanging nodig.

De bestuurdersdeur heeft soms afstelling nodig om windgeruis buiten te houden.

Onderstel

Ook bij het onderstel waren er diverse opties. Het standaard onderstel is het meest degelijk, maar vinden sommige wat hard. De optionele adaptieve demping kent een sport en comfort stand. Optionele luchtvering op de achteras zorgt voor nog meer comfort. Actieve rolstabilisatie zorgt weer voor nog meer comfort.

De X5 F15 heeft optioneel luchtvering op de achteras. Check altijd goed of de auto goed vlak staat en of er geen beschadigingen aan de dempers / luchtvering zichtbaar zijn. Reparaties kunnen prijzig zijn.

Let (zoals altijd) op de gemonteerde banden. Het zijn grote joekels en het prijskaartje reflecteert dat ook.

Aandrijflijn

Een bekende in het occasion aankoopadvies: de automatische versnellingsbakken hoeven volgens BMW ook voor de F15 X5 nooit nieuwe olie, maar spoelen en verversen van olie kan (beginnende) problemen verhelpen of voorkomen.

De V8 van de xDrive50i is een verbeterde versie en is stuk betrouwbaarder dan zijn beruchte voorganger.

De 4.4 V8 lust echter wel een slokje olie, de 3.0 uit de xDrive35i kan dat ook hebben.

Elektronica

Controleer alles wat er op zit op een goede werking.

De achteruitcamera is een bekend issue, controleer of die werkt dus!

De elektrisch verstelbare stuurkolom wil nog wel eens (incidenteel) dienst weigeren.

De Bosch CP4 hogedruk brandstofpomp van de V8 heeft door mindere kwaliteit benzine in Oost-Europa en de Verenigde Staten nog wel eens problemen gehad. Opletten bij import-auto’s uit die regionen dus.

Motoren

Benzine

xDrive35i 306 pk/ 400 Nm

xDrive50i met 450 pk/ 650 Nm

X5M 575 pk/ 750 Nm

PHEV

xDrive40e 313 pk/ 450 Nm

Diesel

sDrive25d 218 pk/ 450 Nm

xDrive25d 218 pk/ 450 Nm

sDrive25d 231 pk/ 500 Nm

xDrive25d 231 pk/ 500 Nm

xDrive30d 258 pk/ 560 Nm

xDrive40d 313 pk/ 630 Nm

M50d 381 pk/ 740 Nm

Aanbod BMW X5 F15 op Marktplaats

Op moment van schrijven zijn er meer dan 200 stuks van de BMW X5 F15 op Marktplaats.nl te vinden. Prijzen voor de BMW X5 F15 variëren van €25.000 tot grofweg het driedubbele. Voor het totale aanbod van de X5 en andere BMW’s kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.