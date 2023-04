F1 film van Lewis Hamilton heeft nieuwe hoofdrolspeler naast Brad Pitt

De F1 film van Lewis Hamilton begint steeds meer vorm te krijgen. Nu in de vorm van een nieuwe acteur naast Brad Pitt.

Zoals we al enkele keren bericht hebben, werkt Lewis Hamilton aan een nieuwe F1 film. Deze Hollywood-productie moet klassiekers als Grand Prix, Le Mans, Bobby Deerfield, Days of Thunder, Rush en natuurlijk het onvolprezen Driven doen vergeten. Al vanaf het begin was duidelijk dat Brad Pitt de rol van een ervaren F1 rot gaat vertolken. Met zijn 59 jaar oud een forse uitdaging. Maar goed, leeftijd bestaat eigenlijk niet meer tegenwoordig. En als iemand de suspension of disbelief kan bewerkstelligen is het Pitt wel…

De film kan ook rekenen op de inzet van Jerry Bruckheimer (bekend van TopGun, Bad Boys, Con Air, The Rock enzovoorts) en regisseur Joe Kosinski (TopGun: Maverick, Oblivion, Tron: Legacy et cetera). Wie er verder allemaal deel uitmaakt van de cast is echter nog steeds niet bekend. Tot nu dan, want Damson Idris zal de rol van Pitts jongere teamgenoot gaan vertolken.

Idris is 31 jaar oud en zou je kunnen kennen van de series Snowfall, Black Mirror en The Twilight Zone. De rol als F1 coureur naast Pitt kan de grote doorbraak worden op het grote scherm voor de acteur met Nigeriaanse roots. Hamilton is in zijn nopjes met het nieuws. Ook al daar hij er geen geheim van maakt ‘diversiteit’ te willen promoten. Volgens Hamilton is er geen reden om in de film de Formule 1 niet weer te geven zoals hij het graag zou zien. Dus met extra kleur op de grid en vrouwen als monteurs in de pit.

Hamiltons film wordt ondersteund door Apple, maar de releasedatum is nog niet bekend. Wordt het echt de beste F1 film ooit zoals beloofd, en/of de zoveelste sof voor echte F1 fans? Laat het weten in de comments!