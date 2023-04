‘Brad Pitt gaat formatieronde GP Silverstone leiden’

We gaan Brad Pitt niet alleen op het witte doek in actie zien, maar ook tijdens de GP van Silverstone.

De Amerikanen hebben inmiddels ook de Formule 1 ontdekt en dat betekent dat er een sensationele Hollywood-film gaat komen over ons aller favoriete sport. Zoals je wellicht al hebt meegekregen speelt niemand minder dan Brad Pitt de hoofdrol en is ook Sir Lewis Hamilton betrokken bij het project.

De film komt van de makers van Top Gun Maverick en dat is op zich een goed teken. In die film is namelijk bijna alles wat je ziet echt (dat wil zeggen: geen CGI). Hiernaar wordt ook gestreefd bij de nieuwe F1-film. Het belooft daarom geen Cars 4 te worden, waarbij Brad Pitt alleen in digitale auto’s rijdt.

Voor ultieme realisme zullen er nu opnames worden gemaakt tijdens een Formule 1-weekend. Sterker nog: naar verluidt zal hoofdrolspeler Brad Pitt tijdens de formatieronde voor het veld uit rijden. Dat meldt kwaliteitspublicatie The Sun.

We hopen dat Brad Pitt wel het goede tempo aanhoudt, anders gaat Max Verstappen zich natuurlijk weer over de boordradio laten horen: ‘Why is this guy driving so slow?’ Gelukkig zal Brad na één rondje weer terugkeren naar de pit(t)straat.

Als er inderdaad tijdens de formatieronde gefilmd gaat worden zou dat meteen een slim stukje marketing zijn. Iedere F1-kijker en zijn moeder weet dan namelijk dat er een nieuwe Formule 1-film aan zit te komen.

Of Brad Pitt inderdaad in actie gaat komen tijdens de formatieronde moeten we nog zien, maar er gaan sowieso dingen opgenomen worden rondom de Grand Prix van Silverstone.