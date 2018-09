Eigenaar bestelt Audi RS 6 in wel heel bijzondere kleur

Grote smurf!

Iemand bestelde één van de laatste exemplaren van de RS 6 Avant met een knaller. De opvolger zal vermoedelijk volgend jaar het licht zien en Audi kan terugblikken op toch wel de succesvolste RS 6 Avant tot nu toe. In ieder geval als het gaat om Autojunk statistieken.

Via Audi Forum in Neckarsulm is een wel heel aparte RS 6 Avant Performance geleverd. In het kader van restwaarde kiezen veel eigenaren voor een saai kleurtje als grijs of zwart om op safe te spelen. Een opvallende tint kan altijd nog in combinatie met een wrap. Daar had de eigenaar van deze Audi lak aan. Hij bestelde zijn RS 6 Avant in de Audi Exclusive kleur Riviera Blue. Bij het starten van de auto schijn je ‘Hey kom naar smurfenland’ te horen.

De eigenaar combineerde de blauwe kleur met zwarte details. Met het Performance pakket levert deze RS 6 Avant 605 pk uit de welbekende 4.0-liter V8. Een motor die vandaag de dag in tig modellen van de Volkswagen Groep is te vinden, waaronder de Porsche Cayenne, Panamera en de Bentley Bentayga. Deze RS 6 Avant sprint in 3,7 seconden naar de 100 en kent een top van 305 km/u. De opvolger heeft wat dat betreft grote schoenen om te vullen.

De RS 6-rijder was niet de enige met een voorkeur voor Riviera Blue. Bij Audi Forum Neckarsulm hadden ze nóg een Audi in deze kleur staan, een RS 3 Sedan om precies te zijn.