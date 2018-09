Dit weten we over de nieuwe Lamborghini LB48H

Een nieuwe supercar van Lamborghini!

De Lamborghini Aventador loopt op zijn einde. Met de onthulling van de 770 pk sterke Aventador SVJ is het uitzwaaien begonnen. Er komt ongetwijfeld nog een Roadster van de SVJ, maar de Aventador-kaars is langzaam aan het uitgaan. De opvolger van de Murciélago was en is een ongelofelijk succes. Wist je dat er al meer dan 8.000 exemplaren van de Aventador zijn gebouwd? Ter vergelijking: van de Huracán zijn op het moment van schrijven al meer dan 11.000 stuks geproduceerd.

Met het uitzwaaien van de Aventador zijn de ogen gericht op de toekomst. Het zal nog even duren voordat we de daadwerkelijke opvolger gaan zien, maar binnenkort komt Lamborghini met een tussenmodel. Een gelimiteerde supercar die het ‘gat’ tussen de Aventador en zijn opvolger komt vullen. De Italiaanse autofabrikant heeft dit jaar al diverse preview events georganiseerd voor klanten. Het leuke is dat sommige klanten hun mond niet kunnen houden en op fora spreken over deze auto, die schuilgaat onder codenaam LB48H.

Zo is er al het één en ander bekend over deze LB48H. Via het McLarenLife forum heeft een aanwezige van zo’n preview event informatie naar buiten gebracht. De LB48H wordt omschreven als ‘Lambo’s eerste hypercar’. Qua styling lijkt de auto op de Terzo Millennio. Zoals al eerder bekend werd worden er slechts 63 exemplaren gemaakt van de LB48H. Eind 2018 gaat de productie van start en begin 2019 zijn de eerste leveringen, aldus de bron. Het prijskaartje bedraagt bijna drie miljoen euro exclusief belastingen.

De LB48H krijgt een hybride aandrijflijn. De V12 blijft behouden en krijgt hulp van een bescheiden elektromotor. Deze motor levert slechts 50 pk, terwijl de twaalfcilinder 800 paarden ophoest. Daarmee komt het gecombineerde vermogen uit op 850 pk. Lamborghini zal al haar carbon technologie loslaten op dit brute apparaat. Verwacht een relatief laag gewicht en een zeer gestroomlijnde body, want op vermogen gaat de LB48H het niet winnen van hypercars als de McLaren P1 en Porsche 918 Spyder.