Bugatti presenteert ‘La Voiture Noire’

Valt het tegen of is 'ie briljant?

Het is briljant! Bugatti heeft zichzelf weer eens overtroffen. Heel af en toe komt het merk met een nieuw model. In de jaren ’90 konden we genieten van de EB110, die onder regie van Romano Artioli tot stand kwam. In 2005 herhaalde Volkswagen het recept van de EB110 met de Veyron: vier turbo’s en vierwielaandrijving. Daarna kwamen er een hele lading verschillende Veyrons. De auto werd later opgevolgd door de Chiron: deze was lichter en sneller.

De laatste toevoeging heet: La Voiture Noire. Het is echter een one-off, er wordt er slechts eentje gemaakt, als ode aan de Type 57 SC Atlantic. In de eerste decennia van zijn bestaan ​​had het Franse luxemerk veel succes, niet alleen met het ontwerp van motoren en chassis, maar ook met zijn eigen carrosserieën op een bestaand chassis. Het bekendste voorbeeld is het Type 57 en het daarop gebaseerde Atlantic GT-model. Deze GT kon al meer dan 80 jaar geleden een topsnelheid van meer dan 220 km/u bereiken. Jean Bugatti ontwierp de Type 57 voor verschillende carrosserie- en motorconfiguraties, waaronder de Galibier (vierdeurs saloon), Stelvio (cabriolet), Ventoux (tweedeurs sedan) en Atalante (coupé) evenals de Atlantic. Deze nieuwe Atlantic (La Voiture Noire) moet de ultieme Gran Turismo zijn. De motor is een zestiencilinder W16 met vier turbo’s die verantwoordelijk zijn voor een topvermogen van 1.500 pk en een max koppel van 1.600 Nm. De zes uitlaatpijpen aan de achterkant getuigen van de ongelooflijke kracht en zijn tevens een eerbetoon aan de 16 cilinders.

“Every single component has been handcrafted and the carbon fibre body has a deep black gloss only interrupted by the ultrafine fibre structure. This is a material that has been handled perfectly,” zo zegt Bugatti designer Etienne Salomé.

Het koetswerk is dus compleet nieuw, met de streep over de auto die ons doet denken aan die Atlantic. En ja, het is uiteraard een Bugatti Chiron met een iets ander koetswerk. Het is echter een beetje het tegenovergestelde van de Bugatti Divo. Dat is een juist een een scherpere, sportievere variant van de Chiron. De La Voiture Noire is juist een hele luxe en unieke Chiron.

We schreven al over de geruchten van een unieke Bugatti ter waarde van 16 miljoen. Dat was iets overdreven, maar het gaat nog steeds om een enorm bedrag: 11 miljoen euro (vóór belasting). De auto is reeds verkocht aan een Bugatti-liefhebber. Het is de duurste nieuwe auto aller tijden.