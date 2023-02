Rolls-Royce stapt van geloof af en gaat alléén maar EV´s maken

Het deftige merk Rolls-Royce stopt met wat ze al jaren doen en gaan alleen maar EV´s maken.

Groot, groter, grootst. Daar denk ik aan bij een Rolls-Royce. Afgelopen weekend zag ik nog een witte Phantom en wat zijn die dingen imposant. Mooi? Mwa, maar het laat wel een indruk achter. In zo’n slagschip ligt natuurlijk een kolossale verbrandingsmotor, maar daar gaat verandering in komen.

Rolls-Royce gaat alléén maar EV’s maken

Dit zegt de CEO genaamd Torsten Muller-Otvos van het merk. De toekomst is wispelturig, maar zoals het nu uitziet zal die elektrisch zijn. Ook zelfs voor Rolls-Royce, zegt hij in een interview Car Magazine.

Het zat er al een beetje aan te komen. De Spectre, de volgende auto van het merk dat gelanceerd zal worden, is volledig elektrisch. Dat is de allereerste van het Engelse merk en dus een belangrijke auto. Tevens voor de toekomst van het bedrijf, want volgens de CEO zullen alle auto’s van Rolls-Royce tegen eind 2030 volledig elektrisch zijn. En dat is al best snel!

Geschiedenis

Met het verbannen van de verbrandingsmotor gooi je wel heel wat geschiedenis weg. Dat beseft het merk ook. Toch zullen alle toekomstige auto’s elektrisch zijn, maar ‘met het behoud van waar Rolls-Royce voor staat’. De Spectre zal de meest dynamische RR ooit zijn, aldus de CEO.

Echter, de elektrificatie zal niet direct ingaan. Nog enkele jaren zullen Rolls-Royces met een verbrandingsmotor verkocht worden, denk aan een Cullinan of een Ghost. De overgang naar elektrisch rijden zal volgens Muller-Otvos soepel gaan. Letterlijk en figuurlijk! Want RR-rijders zijn al veel koppel gewend en ook aan de soepele en stille rijervaring. Eigenlijk pas elektrisch rijden daar heel goed bij.

Belangrijkste taak van het merk is om de geschiedenis en rijervaring te behouden. Bij de Spectre zal blijken of dat gelukt is. Eén ding staat vast, wij willen de auto graag testen op de Nederlandse wegen.