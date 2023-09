Prijs Mitsubishi Colt bekend: zo goedkoop kan een B-segmenter zijn

Ah, er is dus wel degelijk een reden om deze te verkiezen boven de Renault Clio. De prijs van de Mitsubishi Colt is hier.

Mitsubishi lijkt op dit moment een beetje in zwaar weer te zitten. Op de Europese en Amerikaanse markten zijn er bijna geen auto’s meer die echt van henzelf zijn. Het is een groot feest van ‘gerebagdede’ Renaults en Nissans. In Azië, Afrika en Oceanië is Mitsubishi alsnog een een enorm groot merk, wat meteen verklaart waarom ze nog altijd gewoon blijven bestaan.

De Outlander in de VS is een Nissan (namelijk de X-Trail) en in Nederland is de Mitsubishi ASX een Renault Captur. Ook de nieuwe Mitsubishi Colt is eigenlijk een Renault, in dit geval een Renault Clio. De wijzigingen zijn vrij beperkt. Er zitten andere logo’s op en dat is het dan wel. Een manier voor Mitsubishi om zichzelf te onderscheiden is een aantrekkelijke prijs.

Prijs Mitsubishi Colt

Dat is niet helemaal gelukt, want Mitsubishi Nederland heeft de prijs van de Mitsubishi Colt gezet op 21.990 euro. . Dan krijg je een variant met een 64 pk sterke 1.0 motor (wow!) en een handgeschakelde vijfbak (puristisch). De ‘Pure’-uitvoering heeft standaard wel airco, cruise control, lichtsensor, regensensor, lane assist, verkeersbordenherkenning en je kan je eigen muziek afspelen via het 7 inch grote instrumentarium.

Stapje hoger

Een stapje hoger staat de ‘Intense’. Deze heeft Apple Carplay en Android Auto, lichtmetalen patta’s, climate control, achteruitrijcamera en privacy glass (onder andere). Je moet dan wel meteen de 1.0 turbomotor met 90 pk nemen. De prijs is dan ook meteen 24.995 euro.

De luxere First Edition is een tijdelijk model en heeft 17 inch velgen, 9,3 inch multi-mediascherm en adaptieve cruise control. Ook kunnen je handen en bips verwarmd worden. Dan ben je 26.990 euro kwijt. Nog luxer is de Instyle, die heeft een 10 inch multi-mediascherm, Bose soundsystem, multi-sense en 360 graden camera. Deze is er vanaf 28.490 euro.

Vanaf de Intense kun je ook kiezen voor een andere motor, de hybride met 145 pk. Deze heeft een 1.6 viercilinder én twee elektromotoren. Mocht je bang zijn voor de Franse techniek in deze Japanse auto: je krijgt sinds standaard 8 jaar fabrieksgarantie bij Mitsubishi.

Prijs concurrentie

Uiteraard lopen we ook eventjes langs de concurrentie om te kijken hoe duur die zijn:

Paar opvallende dingen. De Dacia heeft wél een prettig turbomotortje, maar géén airco (da’s een optie voor 600 euro). Ook is de Dacia in ruimte een B-sgment auto, maar verder vrij sober aangekleed. Maar hey, het scheelt je duizenden euro’s en dat is enorm veelin dit segment. Naast enorm kale uitvoeringen valt ook op dat sommige merken een crisismotor hebben met minimaal vermogen.

Bij Volkswagen brachten ze ‘m zelfs weer terug, alhoewel de Polo beduidend duurder is dan al zijn concurrenten. Alleen de Mini en Audi A1 zijn duurder in dit segment. Wat ook opvalt, als je gaat voor de 100 pk sterke turbomotor met een beetje leuke uitrusting, kosten de meeste concurrenten 25 mille. Dat is met de Mitsubishi Colt niet anders.