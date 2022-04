‘Mercedes gaat B-Spec F1-auto lanceren’

De Mercedes B-Spec heeft niets te maken met de B-Klasse.

Het gaat nog niet echt lekker met Mercedes op het moment. Als je kijkt op papier (scorebordjournalistiek!) dan doen ze het nog niet zo slecht. De stand na de GP Australië 2022 laat nog niets dramatisch zien voor Mercedes.

Russell en Hamilton staan boven Max Verstappen in het rijderskampioenschap. Het team van Mercedes staat op het moment tweede in het constructeurskampioenschap.

Hopeloos

Maar als je naar de context kijkt, is het stiekem best een hopeloos uitzicht. Dankzij de vele safetycars lijkt het verschil niet enorm groot, maar vergeet niet dat de Ferrari SF-75 meer dan een seconde per ronde sneller is in racetrim.

Dat niet alleen, de Red Bull RB18 is dat ook. Het moment dat het team van Christian Horner hun betrouwbaarheid op orde hebben, zal Mercedes ook hen niet kunnen pareren.

Nu lijkt het concept de Mercedes W13 een enorm potentieel te hebben dat er nu niet uitkomt. Een update hoeven we niet snel te verwachten. Sowieso niet aankomend weekend.

Er zal namelijk een sprint-race gereden worden. Dat betekent dat de teams hun nieuwe onderdelen maar één vrije trainingssessie kunnen trainen.

Mercedes komt met B-Spec

Wanneer gaat Mercedes dan het potentieel benutten? Nou, niet. Dat is namelijk heel erg lastig, zo stelt Julien Simon-Chautemps in een interview met Motorlat.

Mocht je hem niet kennen, dat was de race-engineer van Kimi Räikkönen bij Alfa Romeo Racing. Hij is dus redelijk bekend met het wereldje van de Forrmule 1.

Volgens hem is Mercedes bezig met een B-Spec-versie (W13B) van hun huidige raceauto, die vooralsnog niet helemaal lekker werkt. Dat is vrij zeldzaam tegenwoordig. De reden dat Mercedes komt met een B-Spec auto heeft te maken met de budget-cap.

Mercedes is een enorm team en vroeger gooiden ze er gewoon geld tegenaan. In de ‘oude’ situatie zou Mercedes al een paar nieuwe voorvleugels en vloeren mee nemen en die gaan uittesten. Maar die luxe is er nu niet, aldus de oud Alfa-ingenieur. Het moet nu in een keer goed zijn.

Lek boven

Volgens Simon-Chautemps zal Mercedes het lek helemaal boven willen hebben en dan vervolgens een zwaar aangepast auto willen lanceren, een zogenaamde B-Spec auto.

Voor Lewis Hamilton en George Russell ziet het er dus even naar uit dat ze het met de derde positie moeten doen, als het aan de Fransman ligt.

In principe is dit heel goed nieuws voor Ross Brawn. Het zou namelijk betekenen dat zowel het nieuwe reglement van de auto’s alsmede de introductie van de budgetcap het gewenste effect heeft.

B-spec auto’s zijn niets nieuws in de Formule 1. Vroeger kwam het vaker voor. In sommige gevallen omdat men wat achterliep met de ontwikkeling van de nieuwe auto. In andere gevallen omdat een nieuw design absoluut niet werkte.

