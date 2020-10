Piepjes en kraakjes horen in een Jaguar Land Rover - Autoblog.nl

Het filteren van geluiden heeft voordelen, maar kent ook een keerzijde. Jaguar Land Rover maakt tegenwoordig gebruik van noise cancellation in diverse modellen.

Het is heerlijk comfortabel rijden met een fluisterstille motor. In combinatie met goed isolatiemateriaal kan het behoorlijk stil zijn aan boord van een auto. Pas op hogere snelheden hoor je bandengeruis of de wind. Dit laatste weet Jaguar Land Rover aardig weg te filteren aan de hand van noise cancellation.

Techfabrikanten gebruiken het onder andere voor koptelefoons, dus waarom niet in de auto toepassen? Volgens Jaguar Land Rover zorgt de technologie ervoor dat het geluidsniveau met 3 á 4 dB gedempt kan worden. De techniek gebruikt het concern in de nieuwste Jaguar I-PACE, de vernieuwde Jaguar XF en in de Range Rover Velar.

Zeker bezitters van een elektrische auto weten hoe lekker het is om in stilte te reizen. Maar daar komt wel een nadeel naar boven. Met een stille auto ga je geluiden horen die je nooit eerder zijn opgevallen. Een auto lijkt voor je gevoel meer piepjes en kraakjes te hebben. In werkelijkheid zijn het vaak geluiden die je eerder gewoon niet opvielen. Denk aan een krakende stoel als je over een hobbelige weg aan het rijden bent.

Volgens Jaguar Land Rover helpt de noise cancellation om vermoeidheid tegen te gaan. Dit, omdat het systeem laagfrequente geluid uit het interieur filtert. Autoblog toptip: monteer een sportief uitlaatje onder je auto. Je oren vibreren zo hard dat je altijd bij de les blijft.