Lezersvraag: Wat is het stomste dat jij met een auto hebt gedaan?

En nou niet allemaal roepen dat jij een Ferrarimonteur bent die een Enzo heeft gecrasht. We zijn echt benieuwd naar het stomste dat jij ooit met of in een auto hebt gedaan.

Voor dezer lezersvraag moet ik je eigenlijk meenemen naar vroeger, toen je nog jong was. Want toen deden we toch over het algemeen stommere dingen met auto’s dan toen we wat ouder werden. Of aan de andere kant, misschien ben jij nog wel hartstikke jong en doe je dagelijks nog stomme dingen met de auto.

Ikzelf (bouwjaar 1977) doe al jaren niet meer heel raar op de weg. Ik ben wat ouder en wellicht ook iets wijzer geworden en laat dat soort dingen nu wel uit mijn hoofd. Vroegâh daarentegen wist ik niet beter en deed ik alles behalve normaal met mijn auto. Of beter nog, met die van iemand anders.

Wat is het stomste dat IK heb gedaan?

Nou, om te beginnen reed ik vroeger, eind jaren 90 was dat, nog weleens met een biertje op. Gelukkig is er nooit iets fout gegaan, maar vergeven doe ik het mezelf nooit. Anno 2022 drink ik überhaupt geen alcohol meer, dus op die fout kun je me niet meer betrappen.

Verder reed ik vrijwel altijd te hard, deed ik mijn gordel niet om en golden verkeersregels eigenlijk alleen voor anderen. Nogmaals, goddank dat het altijd is goed gegaan, maar het had ook anders kunnen aflopen.

Zo ook die keer op mijn 19e verjaardag. Na een feestje in het ouderlijk huis in Loenen aan de Vecht gingen we nog naar onze stamkroeg in Hilversum. Een nuchtere vriend van mij reed in de VW Passat van z’n vader. Ik vond het een goed idee om op de motorkap plaats te nemen en zo over de N201 naar Hilversum te rijden.

Zo gezegd zo gedaan, de hele weg heb ik op die motorkap gezeten, me vastklampend aan de ruitenwissers en keihard lachen natuurlijk. Want eraf vallen, dat gebeurde mij natuurlijk niet. Zo stom achteraf.

Wat is het stomste dat JIJ ooit hebt gedaan?

Ik ben dolblij dat ik dit bijna 26 jaar later nog ongeschonden kan navertellen, en hoe grappig ik het toen ook vond, het sloeg natuurlijk nergens op. Jeugdige overmoed, zullen we maar zeggen.

Maar nu dus die lezersvraag. Wat is het stomste dat jij ooit in of met en auto hebt gedaan? Heb je het bonter gemaakt dan ik?

We zijn benieuwd, laat het weten!!