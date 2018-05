Eigenaar wil GT verkopen, Ford woedend

Dat is niet de bedoeling.

Met de GT was Ford heel picky in het uitkiezen van klanten. De Amerikaanse autobouwer ontwikkelde de GT als een echte rijdersauto en eigenaren moesten een clausule tekenen bij aanschaf van de supercar. In deze overeenkomst werd opgesteld dat men minstens twee jaar de auto in het bezit moest houden en de auto niet mocht flippen. Dit laatste komt geregeld voor met dit soort auto’s. Het betekent dat een vermogende een gelimiteerde auto koopt, na enkele maanden of een jaar als de auto klaar is het voertuig ophaalt en vervolgens het ding direct doorverkoopt voor een (flink) hoger bedrag.

Ford wilde dit voorkomen met de GT door een clausule op te stellen. Het automerk neemt de overeenkomst erg serieus, want acteur John Cena kwam negatief in het nieuws toen bleek dat hij zijn GT wilde flippen. Cena kreeg vervolgens een aanklacht van Ford aan zijn broek.

Nu is er weer sprake van een dergelijk geval. Een Ford GT is opgedoken bij een veiling van Mecum in Indianapolis. In de overeenkomst staat dat je een GT mag veilen, maar het volledige bedrag moet dan ten goede komen aan een goed doel en je mag er zelf niet aan verdienen. Echter, hebben we hier te maken met een ouderwets gevalletje flippen.

Een grijze 2017 GT, serienummer 48 van de 250 zal worden geveild. De veiling zal deze week plaatsvinden, maar het verhaal krijgt mogelijk nog een staartje. Ford heeft al aangekondigd een onderzoek te hebben ingesteld. We gokken dat de eigenaar een boze brief van de autofabrikant op de mat mag verwachten. (via Motor Authority)