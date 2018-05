11 regenboogcombo’s om je dag op te vrolijken

Even wat kleur op je beeldscherm.

Nederlanders denken positiever over de LHBTHFGHWRFJEF-gemeenschap van ons land, aldus het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vandaag. Wij bij Autoblog denken steeds positiever over regenboogkleuren op auto’s. Een beetje kleur op je auto geeft kleur in je leven. @wouter gaf jaren het goede voorbeeld met een gele S4 en cameraman @martijngizmo zet deze traditie voort met zijn gele Mégane RS. @CasperH en @jaapiyo hebben beide rode vervoersmiddelen en zo dragen we allemaal ons steentje bij. Mijn fase van een auto met een kleurtje moet nog komen, maar dat geheel terzijde.

In dit artikel een ode aan kleuren op een auto. 11 voorbeelden van auto’s met een opvallende tint die ook nog eens naast elkaar geparkeerd staan. Het levert altijd leuke foto’s op en dan maakt het niet eens uit om wat voor auto’s het gaat. Of het nu een Peugeot 205 of een Ferrari betreft: kleurtjes zijn cool.

Camaro, F430 Spider, AMG GT R

Drie totaal verschillende auto’s uit drie verschillende landen. In één shot komt het allemaal bij elkaar dankzij de leuke kleureneffecten.



Karmann Ghia, driemaal

Driemaal is scheepsrecht bij deze klassiekercombo.



Spider Skittles

Al deze supercars hebben één ding gemeen: ze kunnen heel hard én je kunt ermee open rijden. Het is geen hele spannende kleurencombo, maar hij kwam nipt door de commissie.



911 regenboog

Aan het einde van deze combo ligt een pot met goud.



Vrolijke huurauto’s

De hitte van Las Vegas is bijna te voelen deze foto. De gekleurde sportauto’s, de blauwe lucht en de palmbomen maken het verlangen naar een plezierritje erg groot.



Like a G6

Ja het zijn er vijf, maar dat mag de pret niet drukken. Zou er van de nieuwe G-Klasse ook een Crazy Color editie komen?



Kevers, kevers everywhere

Deze gekleurde insectenplaag werd in Maastricht op de gevoelige plaat vastgelegd.



Lambo, iemand?

Of iets anders van deze combo. Uiteraard gespot bij één van de hotspots van Londen, het Dorchester hotel.



Wiesmann

Veel donkere kleurtjes, maar de gele heeft lak en zorgt toch nog voor een beetje flair.



Porsche trio

Makkelijk terug te vinden in een parkeergarage. Het rood-gele heeft een prima Bassie en Adriaan gehalte. Hallo vriendjes en vriendinnetjes.



Peugeot 205!

205 is love, 205 is life. Zeker met zo’n combo trekt de speelse Peugeot de aandacht.