Koop een origineel Nederlandse (!) SL 600 bij Domeinen

Een interessant aanbod bij Domeinen: een ogenschijnlijk keurig nette, origineel Nederlandse Mercedes SL 600.

Als je een bijzondere Mercedes zoekt is Domeinen best wel een goede plek om eens een kijkje te nemen. Vorige week schreven we nog over een 500E 2.5-16 die bij Domeinen staat. Je werd alleen niet heel vrolijk als je de foto’s bekeek. We hebben nu echter een bijzondere Mercedes gevonden bij Domeinen die er een stuk beter uitziet.

SL 600

Het gaat om een relatief onopvallende SL. De auto is uitgevoerd in zilver (net als alle andere R230’s) en we zien geen vier uitlaten of dikke bumpers. Toch is dit wel degelijk wat bijzonders, want het gaat hier om een heuse SL 600. Die was destijds duurder dan de SL 55 AMG.

Ondanks de groter motor (mét twee turbo’s) had de SL 600 niet meer vermogen dan de AMG. Beide auto’s hadden namelijk 500 pk. De SL 600 had echter wel meer koppel, namelijk 800 Nm in plaats van 700 Nm. Dat is een zeer indrukwekkend cijfer, zeker als je bedenkt dat we het hebben over een auto van 20 jaar oud.

Origineel Nederlands

Wat dit specifieke exemplaar extra bijzonder maakt: het is een origineel Nederlandse auto! Vandaag de dag zou deze auto nog veel duurder zijn, maar destijds was de vanafprijs van €199.250 al behoorlijk pittig. En je had voor minder geld de magische letters AMG. Dus zijn er maar weinig nieuw op kenteken gezet.

We kunnen jullie zelfs het precieze aantal vertellen, want we zijn even in de RDW-data gedoken. In de 11-jarige periode dat deze auto geleverd is, zijn er welgeteld 13 verkocht. Waarvan dit er dus eentje is.

Verkoop per opbod

De auto heeft nog maar 118.098 km op de teller staan (wat in dit geval dus geverifieerd kan worden) en ziet er op de foto’s keurig uit. Enige minpuntje is dat de auto niet de correcte velgen heeft, maar daar is vrij eenvoudig wat aan te doen. We weten natuurlijk niet de onderhoudshistorie en dergelijke, maar misschien is dit niet eens zo’n gekke koop.

Het was je misschien al opgevallen dat deze auto niet in de gebruikelijke Domeinen-setting staat, zoals de meeste dikke bakken. Deze auto staat niet binnen, maar buiten. Dat betekent dat de verkoop niet per inschrijving gaat, maar per opbod. Dat is goed nieuws, want nu kun je zien wat anderen bieden. Het hoogste bod staat momenteel op €19.999 en er kan nog geboden worden tot en met donderdag 10.00 op deze SL 600 bij Domeinen.