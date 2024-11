Gelekt: dit is de auto die Jaguar geschrapt heeft

Misschien maar goed ook…?

Ironisch genoeg is Jaguar de laatste tijd volop in het nieuws, alleen niet vanwege de juiste redenen. Zoals je inmiddels wel hebt meegekregen, schrappen ze bijna al hun modellen. Alleen de F-Pace blijft nog in productie.

Jaguar heeft de laatste jaren dus heel weinig nieuwe auto’s ontwikkeld. Toch hebben ze niet helemaal stilgezeten: ze hebben een elektrische XJ-opvolger ontwikkeld. En die hebben ze vervolgens geschrapt.

Deze nieuwe XJ bleef tot nu toe in nevelen gehuld, maar nu duikt er toch een foto op van dit model. Daarop zien we een auto die er heel productierijp uitziet. De elektrische XJ is dus in een heel laat stadium de nek omgedraaid. Dat is dus een van de voornaamste redenen dat Jaguar zich zo in de penarie heeft gewerkt.

Moeten we heel rouwig zijn dat dit model er niet is gekomen? Als we deze foto zo bekijken: nee. Waar de laatste XJ een van de fraaiste auto’s in zijn klasse was, ziet deze auto er nogal generiek uit. Als het een Koreaanse sedan was hadden we het ook gelooft. Voor een sedan is de auto ook wel erg hoog, wat natuurlijk een bekende kwaal is bij elektrische auto’s.

Wat dat betreft lijkt de compleet nieuwe elektrische Jag een stuk fraaier te worden. Vorige week zagen we daar de eerste beelden van (zie boven) en die auto is wél laag, met een fraaie lange motorkap. Helaas zijn mooie proporties geen garantie voor succes, maar als Jaguar ten onder gaat, dan liever met een mooie auto…

Via: Richard Seddon op X