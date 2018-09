Eigenaar wuift bod van 3 miljoen voor zijn ‘Arie weg

Niet genoeg, kom maar met iets beters.

De LaArie is misschien wel het gewildste apparaat van het trio Porsche 918 Spyder, McLaren P1 en de Ferrari LaFerrari. Qua prijs worden er nog steeds indrukwekkende getallen neergeteld voor de hypercar uit Maranello.

In 2015 kocht de eigenaar van een autodealer in Californië een rode LaFerrari. Vermoedelijk om zijn showroom wat meer in de picture te zetten, want de hypercar bleef achter het glas. Op wat promotiedoeleinden na is er bijna niet gereden met de auto. Zo staat er een video op YouTube waar John Cena een stukje mag rijden in dit specifieke exemplaar voor een online autoprogramma. Op de teller prijken slechts 95 geregistreerde mijlen (152 km).

Na drie jaar in het bezit te zijn geweest van de auto heeft de eigenaar het wel gezien met zijn Arie. Via Bring A Trailer is de auto te veil aangeboden. De veiling verliep, wat de eigenaar betreft, niet succesvol genoeg. Er was aandacht zat, want er werden maar liefst 32 biedingen uitgebracht. Het hoogste bod stond op 3.125.000 dollar. Voor dat bedrag wilde de LaFerrari-rijder echter geen afstand doen van zijn auto. De veiling is dus niet geslaagd en de man blijft met zijn hypercar zitten. Welk bedrag de eigenaar voor ogen had is niet bekend.

Wellicht had de man teveel dollartekens in zijn ogen staan. Meer dan drie miljoen dollar voor een Ferrari lijkt een meer dan keurige prijs. Tijdens Monterey Car Week enkele weken geleden werden vergelijkbare LaFerrari’s geveild voor respectievelijk 3 miljoen en 3,3 miljoen dollar.