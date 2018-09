Audi onthult eerste prijzen nieuwe A1 Sportback

Meer dan 25 mille voor de kleine Duitser.

Audi volgt de ongeschreven regels en onthult de prijzen van haar nieuwe A1 drie maanden na de officiële onthulling van de auto. Hoewel men steeds harder begint te schreeuwen dat de Duitsers de weg kwijt zijn op het gebied van design, zullen er ongetwijfeld een flink aantal mensen naar de dealers rennen om de nieuwste, meeste compacte Audi op de kop te tikken. Zeker nu ze de prijzen weten.

De Audi A1 Sportback kost in de basis niet meer dan 25.995 euro. Wie dit bedrag overmaakt naar de in Ingolstadt gevestigde autofabrikant, krijgt de meest kale A1 voor de deur. De auto (30 TFSI) is in dit geval uitgerust met de 1.0 TSI-motor, die 116 pk produceert. De auto is standaard voorzien van een handgeschakelde zesbak, maar is eventueel verkrijgbaar met een zeventraps automaat.

Audi brengt de A1 Sportback in totaal in vier uitvoeringen op de markt, maar wil voorlopig alleen de prijzen van twee van deze uitvoeringen delen. We spreken over de speciaal voor Nederland ontwikkelde Epic-uitvoering en de Edition One. De Epic-uitvoering, die o.a. een leren sportstuur, 17″ lichtmetalen velgen, cruise control en parkeersensoren krijgt, kost 29.695 euro. De Edition One is het meest compleet en is dan ook de duurste uitvoering. De auto is gebaseerd op de S-line, maar gooit daaroverheen 18″ lichtmetalen velgen, contrasterende kleuren en verduisterde LED-koplampen met dynamische knipperlichten. Wie deze uitvoering wil hebben, moet 36.895 euro betalen.

Momenteel houdt Audi de prijzen voor de andere motorconfiguraties nog even voor zichzelf. Later dit jaar zullen de prijzen van de 25 TFSI (95 pk) en de 40 TFSI (200 pk) bekend worden gemaakt. De 30 TFSI verschijnt half november bij de dealers.