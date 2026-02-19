Eigenlijk hebben dieselaars het best goed in Nederland

In Frankrijk betaal je nog meer belasting voor je nieuwe dieselbus dan in Nederland.

Tegenwoordig verdwijnen diesels steeds meer uit ons straatbeeld. Niet gek, want ze worden actief geweerd uit zogenoemde zero-emissie zones in een groeiend aantal steden en krijgen hoge belastingen om de oren. Maar zelfs als je dat in je achterhoofd houdt, kan het erger. In Frankrijk heb je deze zones en hoge belastingen ook, maar bij de aanschaf van je nieuwe dieselbus wordt het pas echt zuur.

De Franse variant van BPM bestaat namelijk uit twee delen: de belasting op basis van het gewicht en die op CO2-uitstoot. Dat maakt dat bijvoorbeeld busjes vaak buitensporig duur worden vanwege het zware gewicht en een dieselmotor.

Diesel? Dat wordt dan 130.000 euro s’il vous plaît

Als je dan nu denkt dat het in Nederland al erg genoeg is, dan nodigen we je uit om even in Frankrijk bij de Opel-dealer binnen te stappen en naar het prijskaartje van een Opel Zafira te kijken. De Zafira is overigens tegenwoordig niet meer de MPV maar de vernieuwde bus op basis van de Vivaro. Bij de Fransen is de uitstootbelasting voor de vernieuwde Vivaro zoveel hoger dat je in dit geval bijna 75.000 euro belasting op een bus van amper 55.000 euro mag aftikken

Alleen de uitstootbelasting op de diesel Zafira is al 64.356 euro. Dan zijn we er nog niet, want er komen nog gewichtsbelasting en regionale belastingen bij. Uiteindelijk betaal je dan 73.539,76 euro aan belastingen. Bijna anderhalf keer zoveel als de oorspronkelijke aanschaf prijs. Totaal kom je dus net onder de 130.000 euro uit voor een Opel.

De BPM wordt in Nederland berekend aan de hand van het aantal gram CO2 dat een voertuig per kilometer uitstoot. Dat getal gaat keer 76,57 euro. Het totaal komt voor rekening van de autokoper. Om een voorbeeld te geven: een Ford Transit diesel stoot 200 gram CO2 per kilometer uit. Dat betekent dat er in totaal meer dan 15.000 euro aan BPM bij de aanschafprijs opgeteld mag worden. In Frankrijk zou je in ditzelfde voorbeeld 80.000 euro aan uitstootbelasting alleen al moeten betalen.

Of toch die Porsche?

Nu kunnen we Fransen natuurlijk keihard uitlachen, omdat ze zulke belachelijke bedragen voor dieselbusjes moeten betalen. Maar aan de andere kant kunnen ze met grofweg hetzelfde bedrag naar de Porsche-dealer stappen en met een beetje onderhandelen wegrijden in een fonkelnieuwe 911 Carrera. Als wij dat in ons overbelaste land willen doen, moet er toch echt twee ton afgerekend worden.