Gedeelte van de A2 bleef sneeuwvrij om een heel bijzondere reden

Nu grijpt de politie in waardoor het weer spekglad wordt op de brug.

Vandaag trekt er weer een witte deken over Nederland heen in de vorm van sneeuw. Pas dus op voor gladheid op de Nederlandse wegen. Waar je dat een tijdje niet hebt hoeven doen wanneer het vroor, is op de Jan Blankenbrug bij Vianen die onderdeel uitmaakt van de rijksweg A2. De vorst kon er onmogelijk lang blijven liggen en nu weten we waarom.

Criminelen wisten op slinkse wijze gebruik te maken van de brug. In een van de pilaren die de brug omhoog houdt, zit een technische ruimte. De boefjes hebben er een deur geforceerd om een eigen ruimte te creëren waar Rijkswaterstaat niet in kon. RWS merkte wel een paar keer dat het slot was doorgeknipt, maar reageerde er niet op.

“Er hangt ook wat jeugd rond, dus het zou gewoon wat vandalisme kunnen zijn, dat ze het spannend vinden om binnen te komen. Het is ook best een gedoe om er te komen”, zegt burgemeester Sjors Fröhlich aan RTL Nieuws. Nu is de politie toch maar eens gaan kijken wat er aan de hand is in de techniekruimte.

De Jan Blankebrug in Vianen (Foto: Rijkswaterstaat)

Techniekruimte is geen techniekruimte

De agenten troffen er een heuse hennepkwekerij aan met maar liefst 180 wietplanten. Dat verklaart nog een hint die Rijkswaterstaat kreeg: een gigantische stroomrekening. RWS zag al even een hoger stroomverbruik bij de A2-brug, maar ook hier werd niet op gereageerd. “Er was een illegale elektriciteitskoppeling waarmee ze de lampen hebben opgezet. Daardoor werd het verbruik groot”, legt de burgemeester uit.

Wanneer de smerissen, de hennepkwekerij aantreffen, is er niemand aanwezig. Er is dus ook nog niemand opgepakt voor de illegale productie. De politie is een onderzoek gestart naar sporen van mogelijke verdachten. De eerste tekenen wijzen erop dat de politie er vroeg bij is. “Het betreft een eerste oogst, dat konden we zien”, stelt Fröhlich. “Het stond er nog niet lang.”

Voor ons automobilisten geldt: je moet iets meer gaan opletten voor gladheid op de A2-brug bij Vianen. De vloerverwarming die geen vloerverwarming bleek te zijn, is weg.