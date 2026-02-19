Niet alleen de Belgische overheid is tegen het Nederlandse tanktoerisme

Nederlanders zouden zich ”asociaal” gedragen bij de tankstations over de grens.

Komt het Belgische tolvignet voor Nederlandse tanktoeristen er of niet? @wouter is vrij stellig: Nederlanders hoeven NIET te betalen in België. Toch debatteert de politici in België door over een maatregel tegen de Nederlandse tanktoeristen. De beleidmakers zijn niet de enige Vlamingen die maatregelen willen tegen onze drang om goedkope brandstof te halen bij de buren.

De Telegraaf reisde af naar de crimescene en vroeg omwonenden wat zij van het Nederlandse tanktoerisme vinden. De meerderheid van de ondervraagden is duidelijk: weg met die gierige Hollanders! Zo noemt een Vlaamse vrouw de situatie ”een regelrechte ramp”.

Ze is meermaals getuige van een ongeluk door de enorme drukte. ”Dat is niet zo gek. Het is hier soms enorm druk. Al die Nederlanders die hier komen tanken, blokkeren de weg. Dat leidt tot ongelukken en gevaarlijke situaties. Hoe vaak er botsingen zijn? Zeker eens in de veertien dagen. In de avonduren valt het mee, al zorgt dan de jeugd weer voor overlast. Die komen tanken en zingen luid mee met vaak Nederlandstalige muziek.” De piratenhits zou ik als omwonende minstens zo irritant vinden als de tankfiles en bijbehorende botsingen, maar wie ben ik.

Aso-Nederlanders veroorzaken onnodige files

Een andere automobiliste zegt dat ze haar week anders is in gaan delen door de Nederlandse bezoekers. ”Tanken doen we alleen heel vroeg in de ochtend of later op de avond. Het is vervelend dat je altijd rekening moet houden met die Nederlanders, die zich geregeld ook asociaal gedragen”, zegt ze.

De files die er ontstaan bij de pompen zijn volgens deze ooggetuige ook nog eens zwaar onnodig. Het desbetreffende tankstation heeft zes pompen. Daarvan worden er doorgaans maar vier gebruikt omdat de weg er naartoe wordt afgesloten door de file. Daarnaast zouden haastige pompgebruikers voordringen, wat dan weer leidt tot een verbale ruzie.

Kortom, veel inwoners van de grensgebieden storen zich aan de Nederlandse peutkopers. Maar er is ook tegengeluid, vooral vanuit de commerciële hoek. Een medewerkster van een nabij gelegen verf- en behangwinkel zegt: ”Dat zoveel Nederlanders naar België komen is niet meer dan normaal. De benzine is hier zoveel goedkoper. Ik zou het zelf ook doen. Ik ga naar Roosendaal als ik merkproducten nodig heb. Die zijn daar weer goedkoper. En de mensen in Nederland zijn heel vriendelijk”, zegt de Belgische.

Natuurlijk vinden de tankstationhouders het ook prima dat hun pompen maximaal gebruikt worden. Volgens Stefaan Gabriëls, woordvoerder van zo’n 200 tankstations in België, is er alleen wat drukte op zaterdag. Er komen sinds 1 januari iets meer Nederlanders naar de Belgische pompstations, maar ”echt explosief is die groei niet”.

Vignet tegen tanktoerisme? Geen probleem!

Terwijl de politici lekker doorvergaderen, denkt Gabriëls het zijne van een mogelijk vignet voor Nederlanders. Volgens hem blijven ”mensen vlak bij de grens” gewoon in België tanken. ”Zo’n vignet kost 100 euro. Met 100 liter Belgische benzine kun je al vijftig euro besparen, Dus dat heb je er zo uit”, aldus Gabriëls.

Ik weet het: dit is maar een klein groepje mensen uit de omgeving dat zich uit laat over de problematiek in de omgeving. Echt niet heel België is tegen de Nederlandse tanktoeristen. Toch? Of zouden we daar eens een onderzoekje naar moeten doen? Mocht je een Vlaamse Autoblog-lezer zijn, laat dan hieronder weten hoe jij tegenover de tanktoeristen uit Nederland staat.

Foto’s ter illustratie: Drukte @Van Raak Poppel..!! gespot door @krishh20 via Autoblog Spots