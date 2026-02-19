Niet alleen de Belgische overheid is tegen het Nederlandse tanktoerisme

Nederlanders zouden zich ”asociaal” gedragen bij de tankstations over de grens.
Komt het Belgische tolvignet voor Nederlandse tanktoeristen er of niet? @wouter is vrij stellig: Nederlanders hoeven NIET te betalen in België. Toch debatteert de politici in België door over een maatregel tegen de Nederlandse tanktoeristen. De beleidmakers zijn niet de enige Vlamingen die maatregelen willen tegen onze drang om goedkope brandstof te halen bij de buren.
De Telegraaf reisde af naar de crimescene en vroeg omwonenden wat zij van het Nederlandse tanktoerisme vinden. De meerderheid van de ondervraagden is duidelijk: weg met die gierige Hollanders! Zo noemt een Vlaamse vrouw de situatie ”een regelrechte ramp”.
Ze is meermaals getuige van een ongeluk door de enorme drukte. ”Dat is niet zo gek. Het is hier soms enorm druk. Al die Nederlanders die hier komen tanken, blokkeren de weg. Dat leidt tot ongelukken en gevaarlijke situaties. Hoe vaak er botsingen zijn? Zeker eens in de veertien dagen. In de avonduren valt het mee, al zorgt dan de jeugd weer voor overlast. Die komen tanken en zingen luid mee met vaak Nederlandstalige muziek.” De piratenhits zou ik als omwonende minstens zo irritant vinden als de tankfiles en bijbehorende botsingen, maar wie ben ik.
Aso-Nederlanders veroorzaken onnodige files
Een andere automobiliste zegt dat ze haar week anders is in gaan delen door de Nederlandse bezoekers. ”Tanken doen we alleen heel vroeg in de ochtend of later op de avond. Het is vervelend dat je altijd rekening moet houden met die Nederlanders, die zich geregeld ook asociaal gedragen”, zegt ze.
De files die er ontstaan bij de pompen zijn volgens deze ooggetuige ook nog eens zwaar onnodig. Het desbetreffende tankstation heeft zes pompen. Daarvan worden er doorgaans maar vier gebruikt omdat de weg er naartoe wordt afgesloten door de file. Daarnaast zouden haastige pompgebruikers voordringen, wat dan weer leidt tot een verbale ruzie.
Kortom, veel inwoners van de grensgebieden storen zich aan de Nederlandse peutkopers. Maar er is ook tegengeluid, vooral vanuit de commerciële hoek. Een medewerkster van een nabij gelegen verf- en behangwinkel zegt: ”Dat zoveel Nederlanders naar België komen is niet meer dan normaal. De benzine is hier zoveel goedkoper. Ik zou het zelf ook doen. Ik ga naar Roosendaal als ik merkproducten nodig heb. Die zijn daar weer goedkoper. En de mensen in Nederland zijn heel vriendelijk”, zegt de Belgische.
Natuurlijk vinden de tankstationhouders het ook prima dat hun pompen maximaal gebruikt worden. Volgens Stefaan Gabriëls, woordvoerder van zo’n 200 tankstations in België, is er alleen wat drukte op zaterdag. Er komen sinds 1 januari iets meer Nederlanders naar de Belgische pompstations, maar ”echt explosief is die groei niet”.
Vignet tegen tanktoerisme? Geen probleem!
Terwijl de politici lekker doorvergaderen, denkt Gabriëls het zijne van een mogelijk vignet voor Nederlanders. Volgens hem blijven ”mensen vlak bij de grens” gewoon in België tanken. ”Zo’n vignet kost 100 euro. Met 100 liter Belgische benzine kun je al vijftig euro besparen, Dus dat heb je er zo uit”, aldus Gabriëls.
Ik weet het: dit is maar een klein groepje mensen uit de omgeving dat zich uit laat over de problematiek in de omgeving. Echt niet heel België is tegen de Nederlandse tanktoeristen. Toch? Of zouden we daar eens een onderzoekje naar moeten doen? Mocht je een Vlaamse Autoblog-lezer zijn, laat dan hieronder weten hoe jij tegenover de tanktoeristen uit Nederland staat.
Foto’s ter illustratie: Drukte @Van Raak Poppel..!! gespot door @krishh20 via Autoblog Spots
Reacties
banderas zegt
Wat zijn we toch ook steeds meer een tokkievolk aan het worden zeg. Niet zo goed als juist die mensen zich maar voort blijven planten.
307-2.0-chipped zegt
Dat dus. Waar blijft het fatsoen en de normen en waarden?
Het is steeds meer ikke, ikke, ikke. Elkaar volschelden om het minste en direct agressie.
NL glijdt af en niet zo traag ook.
ghost zegt
Stel het was andersom? NL was goedkoper dan België, dan zouden de Belgen ons dat natuurlijk niet aan doen om om te rijden voor 0,50 per liter korting. Toch?
PunicaOase zegt
Familieleden in de grensstreken maken er eens in de zoveel tijd een ‘uitje’ van.. Boodschappen blijken ook een stuk goedkoper. Lekker restaurantje erna.. Logisch als je er erg veel mee bespaart..
Joris24 zegt
Ik rij vaak in Maastricht bij mijn werk de grens over, gister weer 60 liter 98 getankt voor 1.63 per liter, maar daar staan eigenlijk nooit files of asociale nederlanders. Hoop dat dat zo blijft. Jammer dat zoveel halve tammen het verzieken voor de rest blijkbaar.
zjos zegt
Ja het is daar druk. Je moet niet rond de spits gaan tanken. En inderdaad er zijn soms ezels wiens vooruitziende blik al stopt bij einde van het dashboard en de boel blokkeren en stil gaan staan bij de oprit om daar te wachten opdat ze kunnen aansluiten bij de snelste rij. Dat ze zo voor de rest de boel blokkeren in plaats van gewoon bij een rij aan te sluiten zodat de boel niet vastloopt op de weg komt niet in ze op. Maar ook dat is geen probleem want het stikt hier van de tankstations en ze zitten allemaal rond dezelfde prijs dus dan rij je een kilometer door naar de volgende.
En de groei die niet explosief zou zijn,.. nou,………….ik kan je vertellen dat die groei alleen niet explosief was omdat voor 1 januari ook al half limburg in België ging tanken.
En die paar die dat niet doen gaan nog altijd naar Duitsland. Als je daar op de juiste tijd tankt is die ook al gauw 0,12 ct de liter goedkoper om vervolgens de wagen vol te laden bij de naastgelegen Aldi, Lidl, DM, Kik,, Edeka, en een hapje te eten in de vele restaurants aldaar.
De zone des doods langs de grens is groot en die groei is wel explosief. Al jaren lang.
Captain zegt
Vlaming hier, uiteraard zijn jullie welkom om hier te tanken als je dat voordeel oplevert, vrij Europa toch? Maar wel lief zijn voor elkaar aan de pomp, al ben ik overtuigd dat dit over een minderheid gaat.
verdebosco zegt
Als de Nederlanders wat verder doorrijden België in dan scheelt dat vaak wachttijd en zo’n 10 cent extra korting per liter. Super Plus (ron 98) voor 1,52 euro per liter ook bij Esso, Q8 of Gulf. Normale benzine voor 1,43 euro. Doe er wat mee beste landgenoten.