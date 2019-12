Ein-de-lijk is er een echte raceauto voor de straat

Kijk, dat werd eens tijd.

De Nissan GT-R is nog altijd een van de meest spraakmakende auto’s in zijn prijsklasse. Ondanks dat de concurrentie een stuk sneller is geworden dan voorheen en de prijs van de GT-R in de loop der tijd is gestegen, is het nog altijd een steengoede aanbieding.

Natuurlijk, 174.900 euro is een hoop geld, maar dan knal je wel in 2,7 seconden naar de 100 km/u. Niet alleen op de dragstrip ben je koning, ook op Nordschleife, B-wegen en Autobahn ben je heer en meester. Ondanks dat een GT-R rijden een intense ervaring is, kan het zijn dat je wat puristischer bent ingesteld.

Voor hen is er goed nieuws, want JRM presenteert namelijk de GT23. Volgens JRM is de GT23 een raceauto voor de openbare weg. Nu hebben we dat cliché (te) vaak gehoord. Maar dit is een van de weinige keren dat het daadwerkelijk klopt, dit is namelijk gewoon een Nissan GT-R GT1 racer, maar dan voor de openbare weg.

De Nissan GT-R GT1 wordt namelijk als basis genomen. Vervolgens plaatst JRM daar wat knipperlichten en andere vereisten op en je hebt een auto voor de openbare weg. Zo makkelijk bleek het niet gegaan te zijn. De gehele voorkant moest namelijk worden aangepast. Ook het complete onderstel en ophanging moest worden herzien.

De JRM GT23 is voorzien van de bekende VR38DETT motor, zij het in dit geval goed voor 650 pk. Nog een verschil is de aandrijving: die is bij de GT1 en GT23 enkel op de achterwielen. Schakelen gaat met een sequentiële transmissie. Om even een idee geven, de witte Nissan GT-R is een GT1, de animatie beelden zijn van de GT23. De JRM GT23 wordt in een oplage van 23 stuks gebouwd. Op dit moment kun je via de configurator al je favoriete GT23 samenstellen. Goedkoop wordt de GT23 niet, de vraagprijs is 380.000 pond.