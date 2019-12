Gebruikte Transporter kost net zoveel als twee nieuwe

Maar dan heb je wel wat voor de deur staan.

De Volkswagen Transporter is een bedrijfswagen die je in allerlei soorten en maten hebt. Je hebt een gloednieuwe Transporter ‘6.1’ 2.0 TDI voor slechts 19.400 excl. btw. Eerlijk is eerlijk, dan heb je wel te maken met een eenvoudige enkele cabine, teruggetunede motor (naar 84 pk), 5 versnellingen en een uitrusting die een nieuwe betekenis aan het woord schraal geeft.

Als je 10 van dat soort bussen in de vloot hebt rijden, is het een rationele keuze. Mocht je een particuliere bestelwagen eigenaar zijn, dan komt er vaak ook een beetje emotie bij kijken. Daarnaast stel je dan ook net even wat andere eisen aan je bedrijfsauto. Niet alleen qua inrichting van het interieur, maar ook de bekleding bijvoorbeeld.

Bij de Transporter die je kunt zien op de afbeeldingen, heeft de eigenaar het wel heel bont gemaakt. Zo lijkt elke denkbare optie wel aanwezig te zijn op deze grijze Transporter. Het begint met de meest luxe uitvoering, de Highline. Deze is vervolgens uitgerust met alle elektrische pakketen, groot navigatiesysteem, Indium-grijze pareleffectlak, adaptieve cruise control en LED-matrix koplampen. Om maar even een paar dingen te noemen.

Maar deze Transporter heeft naast een hoop extra’s, ook nog eens een lading accessoires. Het verschil is eigenlijk vrij eenvoudig. Extra’s bestel je af-fabriek en worden daar gemonteerd. Accessoires zet je er pas later op. Dat is met deze Transporter ook gebeurd. Kijk maar naar het luchtvering systeem met Bilstein-dempers. Of de leder-alcantara bekleding in het zwart-grijs? Dankzij de Connolly-achtige uitvoering in het alcantara ziet het er bijzonder chic uit. Piece de resistance: de 22″ velgen. Deze komen oorspronkelijk onder een Model X vandaan, maar onder de Transporter staan ze nog niet eens zo heel verkeerd.

De auto komt uit 2018 en heeft sindsdien 66.808 km gelopen. Dan komen we uit op de prijs. Het zal je niet verbazen dat de prijs zeker niet mals is en dat klopt ook. De verkoper wil er graag 49.990 euro voor zien. Mocht je ‘m op de zaak zetten, de BTW kun je nog terugvorderen. Toch nog goedkoper dan deze bus van ABT Sportsline of deze Transporter met Porsche GT2-blok. Mocht je liever deze tweedehands bedrijfswagen kopen, kun je de auto hier bekijken.