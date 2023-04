Einde Audi TT: de legende is niet meer

Het einde voor de Audi TT is hier, want het model is niet meer leverbaar in Nederland. Of in Duitsland.

Met dit stukje proza van de voormalige drummer van Lucifer luiden we het einde in van de Audi TT. De compacte sportcoupé van het merk is namelijk niet meer. Dat is geen verrassing, al jaren bevestigt Audi dat het binnenkort over en it is met de eens zo populaire compacte coupé en roadster.

Audi had een tijdje geleden het gamma al behoorlijk kleiner kleiner gemaakt. De TT, TTS en TT-RS zijn nu niet meer te configureren op de website van Audi. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland is het niet meer mogelijk. Bij onze Oosterburen wordt je doorverwezen naar de (beperkte) voorraad nieuwe auto’s.

Einde Audi TT

In Nederland zal dat nog wel een uitdaging worden om er een paar te vinden. De TT was namelijk zeer impopulair op het laatst. De afgelopen drie jaar kwamen de verkoopaantallen niet boven de 10 stuks uit!

Uiteraard is de populairste generatie de eerste generatie TT, de 8N. In de eerste twee volle verkoopjaren verkocht Audi Nederland daar meer dan 800 stuks van. Ongekend voor dat type auto. De BMW Z3 Coupé – die toen ook net op de markt kwam – kon de handen vel minder goed op elkaar krijgen. Van de 8N heeft Audi Nederland er dik 3.000 verkocht. En dan zijn er ook nog een heleboel imports.

Beter, maar niet succesvoller

De tweede generatie TT, de 8J, kwam in 2006 op de markt. Deze stond op een veel hoogwaardiger onderstel en maakte gebruik van veel meer aluminium. Stuurinrichting, wielophanging: alles stond op en hoger peil. Het eerst volle jaar, 2007, kwamen er bijna 500 stuks naar ons land. Daarna kwam het klad er een beetje in. Met de 8J was de TT voor het eerst leverbaar met en diesel, als S-model en als RS. Het mocht niet baten. Pon heeft er zo’n 1.400 van geleverd in ons land. Ruim de helft minder, dus.

In 2015 kwam de derde generatie TT, de 8S. Het was een de eerste auto’s met een Virtual Cockpit, iets dat alle auto’ tegenwoordig hebben. Om te rijden was de TT aanzienlijk serieuzer en wederom een stap voorwaarts. Ook het design was strakker dan ooit. Maar net als bij de SLK en Z3/Z4 zit men niet te wachten op strakkere rijeigenschappen.

Dat willen de journalisten en bloggers. Het kopende publiek wil een guitig uiterlijk met modale rijeigenschappen. Of een crossover. En juist dat laatste is waarschijnlijk de ondergang voor de TT geweest. De TT-rijder van vroeger rijdt nu een Q3 Sportback of SQ2. Uiteindelijk zijn er zo’n 300 exemplaren van de huidige gneratie geleverd in Nederland.

