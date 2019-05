13 hoogtepunten uit de geschiedenis van de Audi TT

Weet je meteen welke je moet opzoeken!

Vorige week maakte Audi bekend dat er wat dingen gaan veranderen. Zo gaat de Audi A8 luxueuzer dan ooit worden, wellicht met een “nieuwe” naam als Horch. Helaas was niet al het nieuws goed. De toekomst van de Audi R8 is bijvoorbeeld hoogst onzeker. Erger nog: het zelfs is zeker dat de Audi TT geen opvolger zal krijgen.

De Audi TT is natuurlijk niet zo spannend als de Audi R8, maar dat is ook het punt niet. Een dure sportwagen maken, dat kan iedereen. Het ontwikkelen van een betaalbare auto die én bijzonder is én dagelijks ingezet kan worden, is des te knapper. Daar lag de kracht van de Audi TT. In eerste instantie was dit gewoon ‘een auto’; Alle functies die je van een normale straatauto verwachttte, kon je prima uitvoeren. Daarbij bestaat er niet zoiets als een echt trage TT. Kortom, een geweldige auto voor de modale portemonnee. In dit artikel nemen we 13 voorbeelden met je door:

Audi TT Coupé 1.8T (8N) ’98

We beginnen met de eerste basis-TT, die wordt nog weleens onterecht over het hoofd gezien. Deze Audi TT heeft een geweldige koets. Mocht je niet de pecunia hebben om (zeer) exotische techniek op de weg te houden, dan is de Audi TT een uitstekend alternatief. Onderdelen zijn goed te krijgen, die 1.8T motor staat bekend als saai maar betrouwbaar en het interieur is even fraai als altijd. Zie het niet als een nadeel, maar als een voordeel dat er Golf-onderdelen te vinden zijn voor de TT. Ook heb je er geen speciale rijtraining voor nodig. Het klinkt een beetje oneerbiedig, maar de TT vereist geen kundige hand. Iedereen kan ermee over weg. Ook de standaard 180 pk sterke 1.8T sleurt er redelijk goed aan.

Audi TT Roadster 1.8T quattro (8N)

Normaal gesproken is de open variant ‘minderwaardig’ aan de Coupé, maar bij de TT ligt dat ietsje anders. Natuurlijk is de open variant zwaarder en minder stijf dan de TT Coupé waar ‘ie van is afgeleid. Echter, er zijn meer dingen die deze TT zo goed maken: het bijzondere exterieur en interieur blijven bijvoorbeeld grotendeels intact. Ook had Audi een leuk ideetje voor de open variant: Nimbusgrijze lak met bijna oranjekleurig leder. Het resultaat was een soort honkbalhandschoen. Het gevoel werd alleen maar versterkt door het stiksel dat ermee overeenkwam. Dit was 20 jaar geleden ‘gewoon’ op een productiemodel.

Audi TT 3.2 quattro DSG (8N)

Omdat de Audi TT gebaseerd is op een Golf, deelt hij ook diens architectuur qua motoren. Audi had een arsenaal aan zescilinders klaarliggen in de schappen, maar geen eentje die ook daadwerkelijk in de TT paste. De 3.2 V6 in de Audi TT 3.2 quattro is dan ook een zogenaamde VR6. Dit houdt in dat de cilinders in een V-vorm gepositioneerd zijn, maar op zeer nauwe wijze: zijn blokhoek van 15° is tenminste viermaal kleiner dan bij normale motoren. Hierdoor delen alle cilinders wel dezelfde kop. Zo is het toch mogelijk om een 3,2-liter grote zescilinder overdwars te plaatsen. Nog een hoogtepuntje is de transmissie. Optioneel kon je de TT 3.2 quattro bestellen met een DSG-transmissie. Daarmee was de Audi TT een van de eerste met zo’n versnellingsbak.

Audi TT quattro Sport (8N) ’05

Het is geen Audi TT RS, maar wel een Audi waar Quattro GmbH zich over heeft ontfermd. Het is de snelste Audi TT van zijn generatie, maar niet omdat hij het meeste vermogen heeft. De zescilinder mobiliseert zich namelijk met 10 pk meer. De TT quattro Sport vindt snelheid omdat hij minder weegt; dankzij het ontbreken van een achterbank en nog wat minder ingrijpende maatregelen mist hij de nodige kilogrammen. Tevens kreeg de TT quattro Sport een heerlijk eigenwijs uiterlijk mee met zwartkleurig dak en fraaie 18″ velgen van de firma Speedline.

Audi TT Coupé 2.0 TFSI S-Line (8J) ’06

Met de tweede generatie Audi TT waren de verwachtingen hooggespannen. Was het wederom een concept car die min of meer reed als een Golf? Qua onderstel was de Golf V een enorme vooruitgang ten opzichte van de Golf IV. Hiermee was de basis voor een sportieve variant dus ook beter. Ondanks dat er diverse onderdelen van de Golf zijn gebruikt, valt de vergelijking een beetje in het niet. Zo is de achterwielophanging gedeeltelijk afwijkend. Met name de materialen waaruit deze onderdelen zijn opgetrokken maken een verschil. Er is bij de TT veel meer gebruik gemaakt van aluminum. Tel daarbij op dat de basismotor een zeer fijne 2.0 TFSI was met 200 pk – het exemplaar uit de Golf GTI – en je hebt de perfecte instap-TT.

Audi TTS Roadster (8J) ’07

Ondanks dat de TTS Roadster al in 1998 onthuld werd als concept, werd de 8N nooit als ‘TTS’ geleverd. De 3.2 quattro en quattro Sport kregen hun eigen benaming. In principe lijkt de TT S niet heel veel toe te voegen. Je kon immers al een 2.0 TFSI bestellen bij deze generatie. Wel is het de sterkere unit, hij heeft een grotere turbo en sterkere onderdelen. Mocht je dus plannen hebben om een TT iets te kietelen, dan verdient de TT S absoluut de voorkeur over de TT 2.0 TFSI. Nog een reden is het dikkere uiterlijk. Het licht er niet heel dik bovenop, maar de TT S ziet er net even wat indrukwekkender uit. Denk bijvoorbeeld aan de voorbumper en de vier uitlaten aan de achterzijde.

Audi TT TDI Coupé (8J) ’10

Audi heeft nog weleens de neiging om dieselmotoren toe te voegen aan zijn gamma, wanneer je daar eigenlijk niet direct aan zou denken. De TT TDI was dan ook geen onverdeeld genoegen. Het motorgeluid en het beperkt aantal toeren droegen niet bij aan de feestvreugde. Bij een auto als de TT wil je gewoon een krachtbron die meer enthousiasme toont dan de 170 pk sterke 2.0 TDI. Aan de andere kant, er waren weinig coupé’s van dergelijke klasse die uit te rusten waren met een zelfontbrander. Een CLC200 CDI is aanzienlijk minder sportief, om even een zijstraat te noemen. Dus als je veel kilometers moet maken, dan is het zeker een optie. Overigens was hij zelfs leverbaar als Roadster!

Audi TT RS Roadster (8J) ’09

De 8J was niet alleen de eerste TT die het TT S-label meekreeg, ook het TT RS-label debuteerde die generatie. In plaats van een zescilinder of een nog sterkere 2.0 TFSI, kreeg de TT RS een welhaast unieke motor: de 2.5 TFSI. Dit is in principe gewoon het blok uit de US-spec VW Jetta. Echter, dat was slechts de basis van het blok, alles eromheen was uniek voor deze Audi TT RS – en ook de RS 3 Sportback. De motor leverde 335 pk en 450 Nm. Het is een bijna perfect blok: veel koppel, het klimt goed in de toeren en de vijfcilinder produceert een fijne roffel. Daarom moet je ‘m eigenlijk als Roadster nemen: dan hoor je de vijfcilinder nog beter.

Audi TT RS Plus Coupé (8J) ’13

De meest zeldzame en ultieme TT van deze generatie. Dat er een beetje rek zat in het concept van de vijfcilinder bewees Audi met de TT RS Plus. De vermogenswinst van 25 pk was niet al te groot, het was zonder enige twijfel merkbaar. De aankleding was eveneens een stuk specialer. Zo kon je ervoor kiezen om velgen met rode details te bestellen. Natuurlijk was het geen levensgroot verschil met de gewone Audi TT RS, als je er eentje zoekt als liefhebber, dan is deze uitvoering een krent uit de pap.

Audi TT Coupe 2.0 TFSI (8S) ’14

Het is een beetje vreemd om een dergelijk artikel te schrijven over een auto die nog gewoon in productie is en besteld kan worden. Ook de derde generatie is onmiskenbaar een Audi TT, zowel van binnen als van buiten. Compact, gedrongen en voorzien van die strakke daklijn, dat zijn niet veel auto’s. Ergens niet vreemd, bijvoorbeeld als je kijkt naar het ruimte-aanbod: voorin zit je prima, achterin is het behoorlijk krap. Gelukkig maar. Als je ruimte wil, koop je maar een Audi A4 Avant. Ook hierbij deelt de auto wat techniek met de A3, maar het MQB-platform is vrij eenvoudig aan te passen aan de omstandigheden. Met name de versie met voorwielaandrijving is aanzienlijk strakker dan voorheen.

Audi TTS Coupe (8S)

Een van de meest effectieve sportcoupé’s van het moment is de Audi TTS. Het mooie van deze auto is hoe alles in balans staat met elkaar. Met 310 pk is de motor zeker niet te sterk, het is ook zeker niet te veel. Grip is er altijd en het chassis is veel capabeler en minder statisch dan voorheen. Het enige nadeel is dat 310 pk natuurlijk écht niet meer kan tegenwoordig, waardoor de auto dankzij BPM-boetes vrij prijzig is geworden. De TTS Coupé is absoluut niet de beste en meest pure sportwagen die een auto kan zijn. Het is vooral een perfecte allrounder voor wanneer je alle eisen wenst in één automobiel.

Audi TT RS Roadster (8S)

Dat er nog wel het een en ander te verbeteren viel aan het ‘Jetta’-blok, bleek wel in 2016. De Audi TT RS (rijtest) kreeg namelijk een nieuwe variant van de 2,5-liter grote vijfcilinder. Deze motor was lichter en sterker dan voorheen. Alle kwaliteiten van het blok werden doodleuk met 20 procent verbeterd. De prestaties zijn gewoon op sportwagen-niveau. Elke auto die 0-100 km/u in minder dan 4 seconden weet te halen is serieus snel. Ook hier is het even twijfelen: gaan we voor de Coupé of de Roadster? De Coupé is mooier, maar in de Roadster hoor je die grandioze motor net even wat beter.

Audi TT RS Performance Parts

Het probleem met de Audi TT is op dit moment dat de auto zich niet in een populair marktsegment bevindt. Het is geen sportieve crossover, dus de commerciële kansen beperken zich tot de niches van de markt. De TT RS met Performance Parts is overduidelijk bedoelt voor de fanaat die nog weleens het circuit bezoekt. Natuurlijk is het geen achterwielaandrijver als de 911 GT3 of AMG GT R Pro, maar de prijs is daar ook naar. Het is een geweldige auto voor banen waar je je graag niet laat verrassen door wisselende weersomstandigheden, zoals de Nordschleife van de Nürburgring.