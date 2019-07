“Einde Mercedes X-Klasse is nabij”

Naar verluidt zijn de dagen van de Mercedes pick-up geteld.

Over het algemeen scoort Mercedes bijzonder goed als het gaat om zijn autoverkopen. Links en rechts vliegen de nieuwe auto’s over de toonbank, om aan het einde van het jaar een totaal van ruim 2 miljoen verkochte wagens te vormen. Toch doet niet ieder model het even goed. Zo schijnt de X-Klasse, die ongeveer drie jaar geleden zijn debuut maakte, binnenkort te gaan verdwijnen uit de catalogus van het merk.

Het gerucht dat de Mercedes X-Klasse op korte termijn uit het gamma zal worden verwijderd, komt van het betrouwbare Automobilwoche. Volgens de publicatie heeft het vertrek van de pick-up vooral te maken met kostenbesparingen, die in het leven worden geroepen na waarschuwingen over een winstdaling.

Het mag geen verrassing heten dat de in 2017 op de markt gekomen X-Klasse de eerste auto is die de deur wordt gewezen. Sinds zijn marktdebuut is het absoluut geen kaskraker geweest voor Mercedes. Vorig jaar gingen er bijvoorbeeld slechts een kleine 17.000 exemplaren over de toonbank in Europa, Australië en Zuid-Afrika gecombineerd. In het pick-up Walhalla, de Verenigde Staten, wordt de X-Klasse niet eens verkocht.

Mercedes heeft – gelukkig – de beslissing genomen de X-Klasse niet helemaal zelf te ontwikkelen, dus zal het waarschijnlijk geen gigantische verliezen incasseren. De auto is namelijk technisch verwant aan de Nissan Navara en de Renault Alaskan.

Autoblog vroeg Mercedes-Benz Nederland natuurlijk om een reactie: Mercedes Nederland gaf bij monde van haar PR-manager aan dat er vanuit Duitsland nog geen communicatie over dit onderwerp is geweest en dat zij dus vooralsnog officieel niets kunnen melden.