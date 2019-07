AC Schnitzer legt BMW i3s goed in de watten

Voortaan is de i3s zijn naam waardig.

Gezien elektrische auto’s in steeds grotere getallen op de weg komen, is het logisch dat ook het opwaarderen van elektrische auto’s aan populariteit wint. Zulke bedrijven richten zich in eerste instantie vooral op Tesla, maar buiten de elektrische autogigant om zijn er nog talloze merken die EV’s leveren. BMW-huistuner AC Schnitzer heeft zich dus maar vergrepen aan de i3s.

Laten we beginnen met het slechte nieuws: AC Schnitzer heeft niet aan de knoppen gedraaid om de aandrijflijn betere prestatiecijfers te bezorgen. Nu is dit echter niet waar het stadsautootje om schreeuwt. Met zijn 184 pk sterke elektromotor snelt hij in 6,9 seconden naar de 100 km/u, wat zeker respectabel genoemd mag worden.

Wel heeft AC Schnitzer ervoor gezorgd dat de i3s fijner door de bochten komt. Een nieuwe ophangingkit brengt de auto niet alleen 2 cm dichterbij het asfalt, tegelijkertijd moet hij hiermee de apex beter aan kunnen snijden – handig in de binnenstad. Overigens zijn de wielen met 12 mm naar buiten gezet, wat zorgt voor een stoerder voorkomen én betere stabiliteit.

Tenslotte is het belangrijkste aspect van de i3s aangepakt: zijn looks. Ongeacht wat je van het uiterlijk van het elektrische gebakje vindt, héél veel wijkt hij niet af van het standaardmodel. Zonde, aangezien het om een sportiever S-model gaat. In een poging dit te verhelpen, heeft AC Schnitzer een voorsplitter en een spoiler toegevoegd, zodat hij over nét dat beetje extra sjeu beschikt.