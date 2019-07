Jaguar Land Rover kan zorgeloos 500 miljoen uitgeven

De opluchting is groot.

Jaguar Land Rover (JLR) heeft het nog altijd niet makkelijk. De Brexit staat om de hoek, het noteert al tijden rode cijfers en het concern is ook nog eens bezig met het verfrissen van zijn modellengamma. Jaguar Land Rover zet sterk in op het elektrificeren van zijn catalogus. Dit gaat uiteraard gepaard met de nodige uitgaven. De Britse overheid heeft deze week toegezegd JLR een handje te zullen helpen.

Volgens The Guardian heeft Theresa May deze week een zogenaamde ‘loan guarantee’ uitgedeeld aan JLR, zodat het concern met een iets kalmer gevoel in het hoofd aan de slag kan met het bouwen van elektrische auto’s. Naar verluidt staat de Britse overheid garant voor tenminste 500 miljoen pond, omgerekend ruim 550 miljoen euro.

Het plan is opgezet om Jaguar Land Rover te ondersteunen een spreekwoordelijke voet tussen de deur te krijgen in de wereld van elektrische voertuigen. JLR is momenteel redelijk goed bezig met de I-PACE, maar wil zijn aanwezigheid op de EV-markt uiteraard verder uitbreiden met nieuwe modellen.

De loan guarantee houdt in dat de Britse overheid de miljoenenrekening van JLR zal betalen, als het concern niet in staat is zelf de financiƫn af te handelen. JLR kan de ondersteuning goed gebruiken, daar het momenteel druk bezig is met de ontwikkeling van een elektrische Jaguar XJ.