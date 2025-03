Moeten we gedag zeggen tegen de laatste V8 sedan met handbak?

Ja, je kan nog een nieuwe sedan met V8 en handbak kopen. Tenminste, nu nog.

Zo’n 15 jaar geleden was het recept voor een snelle sedan nogal gesneden koek. Een asociaal dikke motor, veel vermogen en vaak nog beschikbaar met handbak. Wat we voorheen bestempelden als een Amerikaans recept, denk aan een 6.2 liter V8, kon je ook gewoon krijgen in een Mercedes. Audi en BMW presenteerden zelfs tiencilinder sedans.

Afscheid

En nu? Afscheid alom. Mercedes bouwt geen C-Klasse met V8 meer; de helft van de cilinders moet volstaan. De toekomst van de E-Klasse met V8 is onzeker. Audi stapte over naar zescilinders voor de RS 4 en de mild hybride V8 in de RS 6 is veel tammer dan de oude V10. BMW deed hetzelfde als Audi, maar enkel als loodzware PHEV (wat ook dreigt te gebeuren voor de M3). De rest van de bloedsnelle sedans met V8 gaf ook één voor één de pijp aan Maarten. Op eentje na dan.

Cadillac CT5 V Blackwing

Cadillac is heerlijk consequent gebleven wat betreft de CTS-V en CT5 V. Dat is al die jaren een heerlijk dikke V8 gebleven. Nog steeds 6.2 liter groot en dankzij een compressor in 2025 goed voor 677 pk. Een topsnelheid van dik 322 km/u is mogelijk. En ja, je kunt gewoon kiezen voor een handgeschakelde zesbak. Een automaat met tien versnellingen kan ook, maar kom op. Als je in een sedan met V8 nog zelf mag roeren, dan doe je dat.

Vervanger

Helemaal als je weet dat het allemaal ten einde komt zoals het nu lijkt. GM Authority kan op basis van ‘welingelichte bronnen’ melden dat de CT5 (en het kleinere broertje met V6 genaamd CT4) wel vervangen wordt, maar niet door een sedan met V8 en handbak. Sterker nog: de nieuwe CT5 krijgt geen cilinders. Zoals het nu lijkt is Cadillac hun hele gamma aan het elektrificeren en moet er voor elk model een volledig elektrisch alternatief zijn. Nu Cadillac een flink elektrisch SUV-gamma heeft, zijn nieuwe sedans de volgende stap.

De nieuwe sedans zullen qua plaatsing en vormgeving naar verwachting niet radicaal afwijken van de huidige CT5 en CT4, dus formaat 5- en 3 Serie respectievelijk. Vooral de CT5 valt momenteel op door het hebben van een bijna coupé-esque daklijn achter, wat behouden wordt voor de nieuweling.