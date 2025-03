Uitslag Formule 1 Sprint in China 2025: Hamilton vs Verstappen deel 306?

Blijven Hamilton en Verstappen van elkaar af of kan McLaren profiteren van de twee oude rivalen?

Is dit 2025 of 2021? Toen het er voor de eerste keer dit weekend écht om ging, gaf Lando Norris niet thuis. In plaats daarvan streden Max Verstappen en Lewis Hamilton om pole tijdens de sprintkwalificatie. De Ferrari-coureur trok, tot zijn eigen verbazing, aan het langste eind. Verstappen moest genoegen nemen met P2.

Allemaal leuk en aardig, die kwalificatie, maar de knikkers worden pas verdeeld na de sprintrace. We maken ons op voor 19 ronden op het Shanghai International Circuit. Wie is de snelste over een korte raceafstand? Komt Norris terug naar voren? En weet Liam Lawson zich nog een beetje te revancheren? We gaan het nu zien!

Spoiler alert: eerst de uitslag, dan het verslag!!!

1. Lewis Hamilton

2. Oscar Piastri

3. Max Verstappen

4. George Russell

5. Charles Leclerc

6. Yuki Tsunoda

7. Andrea Kimi Antonelli

8. Lando Norris

9. Lance Stroll

10. Fernando Alonso

11. Alexander Albon

12. Pierre Gasly

13. Isack Hadjar

14. Liam Lawson

15. Oliver Bearman

16. Esteban Ocon

17. Carlos Sainz

18. Gabriel Bortoleto

19. Nico Hülkenberg

20. Jack Doohan

Start

Gelukkig, deze keer haalt Isack Hadjar wel de start. Proficiat spruitje! Wanneer de lichten uit gaan, komt het veld als één man van zijn plek. Hamilton heeft een gaatje richting bocht 1 terwijl Verstappen heftig moet verdedigen, omdat Piastri eraan komt. De Nederlander houdt zijn auto breed en zorgt ervoor dat de McLaren er niet door komt. Achter Piastri begint Leclerc aan te dringen. Die zit met hetzelfde probleem waardoor hij een prooi wordt voor George Russell.

En Lando Norris? Die maakt een opzichtig foutje. Richting bocht 6 stuurt hij zonder veel druk twee wieltjes op het zand bij het remmen. Het remeffect is hierdoor afgenomen waardoor Norris doorschiet en drie plekken verliest. Geen lekker begin voor de kampioenschapsleider.

Na de eerste paar ronden strekt Lewis Hamilton zijn benen. Binnen drie ronden weet hij een gat te slaan van één seconde. Verstappen moet reageren en doet dat ook. Hij zorgt ervoor dat het gat niet groter wordt. Dat moet hij ook wel, want Oscar Piastri blijft de spiegels vullen.

Mid (sprint)Race

Na een rondje of vijf lijken de meeste coureurs zich te settelen. In ronde vijf maakt Liam Lawson een leuke actie voor P18. Hij remt diep in bij de haarspeldbocht aan het einde van de ronde. De Red Bull gaat voorbij aan de Alpine van Doohan, maar niet zonder de mede-rookie nog even een beuk te geven met het linkervoorwiel. Nergens voor nodig, Liam. De stewards kijken wel naar de actie, maar laten het gaan.

Vervolgens weet de top drie zich los te maken van de rest van het veld. Hamilton leidt nog steeds bij het ingaan van ronde 8 gevolgd door Verstappen op 0,7 seconden. Daar weer achter zit 0,8 seconden tussen Verstappen en Piastri. Nu begint ook de slipstream effectief te worden voor Verstappen en Piastri. Ver achter het trio heeft Lando Norris moeite met het tempo en zijn banden. Hij vraagt om hulp van zijn team, maar ook op de pitmuur hebben ze de oplossing niet.

De druk van Verstappen en Piastri duurt maar één ronde. Hierna moet Verstappen zijn oude rivaal wat ruimte geven om de banden onder de Red Bull RB21 op adem te laten komen. Hetzelfde geldt voor Piastri. Vervolgens maakt Verstappen tijdens ronde 11 een foutje in bocht 6. Daarmee komt Piastri weer binnen schootsafstand van de regerend wereldkampioen.

Deze keer blijft Piastri wat langer in het kielzog van zijn rivaal. In ronde 14 ziet Piastri kans om Verstappen in te halen in de eerste bocht, maar wederom zijn de defensieve vaardigheden van Verstappen dik voor mekaar. De Nederlandse coureur klaagt wel over dode banden, dus het is de vraag hoelang hij dit volhoudt. De lachende derde is Hamilton die ruim twee seconden is uitgelopen.

Piastri laat Verstappen maar niet los. In de vijftiende ronde zit ie eindelijk eens dicht genoeg achter Verstappen op het 1,3 kilometer lange rechte stuk. De DRS flapt open, Piastri komt langszij en verslaat Verstappen. De Red Bull-rijder kan alleen maar toekijken. Vervolgens slaat Piastri een gat van ruim een seconde. Het rubber onder de auto van Verstappen heeft het echt opgegeven.

Finish

Forza Ferrari! Lewis Hamilton rijdt in zijn eerste sprintrace voor Ferrari meteen naar de overwinning. Daarmee haalt hij de eerste sprintoverwinning van Ferrari ooit binnen. Hamilton reed ouderwets goed: hij kwam goed weg bij de start en heeft niet één keer écht moeten verdedigen. Kan hij dit kunstje morgen nog eens overdoen?

Piastri verslaat Verstappen en pakt zeven nuttige punten. Achter Verstappen scoren ook Russell, Leclerc, Tsunoda, Antonelli en Norris punten. Liam Lawson klimt nog op naar P14. Een schamele troost voor de nieuwbakken teammaat van Verstappen. Jack Doohan bezorgt zichzelf nog een laatste plaats. Hij tikt in de laatste ronde Bortoleto aan in de hairpin en komt stil te staan.

Zo direct zijn we terug met de kwalificatie voor de hoofdrace. Hoe laat die sessie en de race begint, lees je hier.