Dit gaat VDL Nedcar bouwen in plaats van MINI’s

VDL Nedcar en BMW zijn uit elkaar, maar er blijkt nu toch een doel te zijn voor de fabriek in Born.

Voor een land met weinig autoproductie als Nederland, is de lijst met auto’s gebouwd bij VDL Nedcar helemaal niet zo gek. Een hele rits Volvo’s (toegegeven, niet hun beste modellen), Mitsubishi’s en sinds recent MINI’s en de benjamins van BMW. Die laatste partijen hebben echter besloten te stoppen in Born en sindsdien dreigt het stil te worden in de Limburgse fabriek.

Redding

En dat wil je niet, nog even los van het feit dat waarschijnlijk de meest significante autofabriek van Nederland dan sluit (sorry, Donkervoort). Denk ook aan de mensen die voorheen vrolijk naar hun werk gingen om MINI’s in elkaar te schroeven. Die moeten dan pardoes ander werk vinden. Helaas is dat al te laat: de Bornse fabrieksmedewerkers zijn reeds de laan uit gestuurd. Met een bleek toekomstperspectief verwacht je eigenlijk dat het eerstvolgende bericht over VDL Nedcar gaat over welk sloopbedrijf ze hebben gevonden om het pand naar de vlakte te werken.

Nieuwe opdrachtgever

Zo ver is het nog niet. Er is een nieuw doel voor de VDL Nedcar-fabriek. En de opdrachtgever is… tromgeroffel… het ministerie van Defensie. En nee, die zoeken niet een partij die legergroene Amaroks in elkaar kunnen schroeven. Of nou ja, deels. De fabriek moet gebruikt gaan worden voor drones en ‘andere voertuigen’ voor militaire doeleinden. We hoeven uiteraard niet uit te leggen dat de wereldklok op vijf voor twaalf staat (volgens experts nog wel dichter bij twaalf dan dat, maar goed), waardoor er extra aandacht en geld wordt besteed aan Defensie. Ook in Nederland, dus plaatselijke productie voor defensiedoeleinden kunnen we goed gebruiken. Er werd eerder al bekend dat een gedeelte van de VDL-fabriek gebruikt ging worden om defensievoertuigen te bouwen, maar nu lijkt het erop dat de hele fabriek omgebouwd wordt om te helpen met defensie.

Daarmee is het tijdperk van de fabriek in Born als autoproducent wel beëindigd, want dit is een nogal andere inslag dan auto’s in elkaar schroeven. Dat deed de fabriek van 1967 tot en met 2023. Nou nog weer mensen vinden die willen helpen met bouwen, want de mensen die twee jaar geleden op straat kwamen zullen nu wel weer iets anders gevonden hebben. (via Nu.nl)

